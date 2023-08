Michelle Renaud posa al desnudo en portada de revista y manda poderoso mensaje

Michelle Renaud fue elegida para aparecer en la portada de Beauty Junkies del mes de agosto y para ello la talentosa actriz de 34 años de edad posó completamente al desnudo, además, en el artículo principal ofreció una entrevista en la que habló sobre el proceso que atravesó tras haberse retirado sus implantes mamarios y de paso envió distintos poderosos mensajes relacionados con el amor propio y el cuidado personal.

“Por mucho tiempo se ha fomentado la competencia y el juicio entre mujeres y creo que a medida que dejes de ver imperfecciones en tu cuerpo dejarás de verlas en el cuerpo de otras mujeres y ellas en el tuyo también” fue una de las frases más poderosas que dijo Michelle Renaud para la revista Beauty Junkies donde la actriz, en un acto de congruencia, posó completamente al natural pues además de aparecer completamente desnuda, en esta ocasión no utilizó ni una sola gota de maquillaje, ni se realizó ningún peinado espectacular y mucho menos utilizaron filtros pues el mensaje fue claro: “Ser imperfecta te hace única y auténtica”.

Michelle Renaud posó completamente al natural. Foto: IG: beautyjunkies

“La estética jamás va a estar por encima de mi salud”

A través de sus redes sociales, Michelle Renaud promocionó la revista Beauty Junkies del mes de agosto donde posó completamente al natural y confesó que la decisión de quitarse sus implantes mamarios hace tres años la tomó a partir de una ceremonia de Ayahuasca en la que su guía o abuela le dijo que tenía “veneno en el pecho”, lo cual, sumó a una serie de malestares que había experimentado desde que se había sometido a dicha cirugía estética (enfermedad del implante mamario), además, señaló que reflexionó sobre el amor propio y el ejemplo que le daría a su hijo respecto a este tema, por lo que luego de buscar varias opciones finalmente se retiró los implantes de seno.

Michelle Renaud se quitó sus implantes mamarios en 2020. Foto: IG: beautyjunkies

“Me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. Me puse a buscar un nuevo doctor (…) total que ya me los quité y ahora lo quiero compartir, primero que nada, porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ya no estoy intoxicada”, escribió Michelle Renaud.

Michelle Renaud espera que su testimonio pueda ayudar a otras mujeres. Foto: IG: beautyjunkies

En otra publicación, Michelle Renaud hizo énfasis en que, pese a que procura cuidar su cuerpo de distintas formas, llegar a la perfección es imposible, pero no considera esto como un defecto pues ha aprendido a amar su cuerpo tal y como es.

Michelle Renaud señaló que la perfección física es prácticamente imposible. Foto: IG: beautyjunkies

“Más al natural imposible. A pesar de cuidar mucho mi cuerpo y alimentación soy una mujer con celulitis, estrías y lo que la sociedad nos enseñó a ver como defectos, pero así me amo, ya no busco parecerme a nadie más ni tener el cuerpo tipo Photoshop, ni filtros ni estándares imposibles. En mi aceptación encontré mi paz mental”, finalizó Michelle Renaud, quien también señaló que espera ayudar a otras mujeres con su testimonio.