La Casa de los Famosos México: ¿se va Wendy Guevara?, ¿a qué hora y en dónde ver la última eliminación?

Este domingo 6 de agosto se vivirá la última gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, pues estamos a tan solo una semana de conocer al gran ganador de los 4 millones de pesos, y a tan solo unas horas de saber si Wendy, Poncho o “La barby” Juárez se quedaron a tan solo un paso de llegar a la final.

Y es que este domingo, conoceremos al último eliminado de “La Casa de los Famosos México”, los dos participantes que se salven se unirán a Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella como finalistas del exitoso reality show.

¿Será que el Team infierno logre su cometido de llegar a la final?

Esta noche en punto de las 20:30 horas comenzará la última gala de eliminación y dos de los tres nominados de esta noche son parte del “Team infierno”, por lo que corren el riesgo de no cumplir con su objetivo de llegar todos a la final.

Aunque, cabe señalar que en el camino, perdieron a uno de sus “soldados” pues en una de las nominaciones, no les salieron las cosas como pensaban y fue entonces que resultaron tres elementos del Team infierno nominados, siendo el Apio Quijano quien tuvo el menor de los votos, por lo tanto es el único eliminado que ha tenido este gran equipo.

¿En dónde y cómo ver la última gala de eliminación?

Aunque de lunes a viernes podemos disfrutar de todo lo que pasa en “La Casa de los Famosos México”, los domingos son los días más tensos para todos los participantes del reality show.

Y es que los domingos, es el día que la producción designó para la eliminación de alguno de los participantes que haya resultado nominado, quien haya recibido menos votos por parte del público será quien deberá abandonar no solo “La Casa de los Famosos México” sino también la posibilidad de ganar 4 millones de pesos.

Si no sabes cómo votar por tu favorito, no te preocupes aquí te decimos cómo hacerlo, pues además de ser muy sencillos es totalmente gratis así que no pierdas más tiempo y trata de salvar a tu favorito.

Todos los domingos son gala de eliminación y puedes disfrutarla en punto de las 20:30 horas, además tenemos grandes noticias pues la puede ver cualquier persona que tenga una televisión ya que se transmite a través de la señal abierta en el canal 2 de tu televisión.

Si bien, cuentan con sistema de televisión paga con tu control digita el canal 102 y ahí será transmitido, pero si no estás en casa y no quieres perderte lo que sucede en la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México”, puedes verlo en la app Vix+.

Cabe aclarar que a diferencia de las galas de nominación, así como el resto de las transmisiones, la gala de eliminación son las únicas que se transmiten a través del Canal de las Estrellas y no en el canal 5 como de lunes a viernes normalmente se hace.

¿Wendy será la próxima en irse? (Foto: Especial)

¿Cómo votar por tu favorito?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, tras darse a conocer a los nominados de esta semana, el público puede votar por su favorito pues el que mayor porcentaje de votos tenga es quien permanecerá dentro de “La Casa de los Famosos México”, de lo contrario deberá abandonar el reality show y se convertirá en el último eliminado del programa.

Para votar por tu favorito solo debes tener un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet, una vez que lo tienes deberás ingresar a la página oficial del reality show la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página de internet es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5 (Al terminar Me Caigo de Risa).

Una vez que estás en la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México, busca el apartado “Votaciones”, ahí aparecerá tu participante favorito al que con tu voto podrás ayudarlo a permanecer una semana más en el reality show.

Es importante señalar que si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos.

Foto: Captura de pantalla

¿Tiene costo votar por algún nominado?

Si bien hay muchas dudas sobre cómo votar por tu participante favorito de “La Casa de los Famosos México”, hay que aclarar que para emitir tu voto no tiene ningún tipo de costo.