Danna Paola pide que la dejen de llamar "la princesa del pop latino": "Me da cringe"

Desde que era solo una niña de cuatro años Danna Paola eclipsó a todo México con su talento y carisma, pues en programas como "Plaza Sésamo" o "La familia P. Luche" y telenovelas como "Rayito de luz", "María Belén" y " ¡Vivan los niños!" demostró que su pasión para desarrollarse en el mundo del entretenimiento era nato. Así lo ha dejado ver con el paso de los años, pues hoy con una edad de 28 años, la mexicana y triunfa en el mundo con producciones como "Élite", pero también con su música en la que el pop y otros géneros se hacen presentes.

Es tanta la popularidad de Danna Paola en la industria musical que no sólo su público y gente de habla hispana la admira, sino que ha llegado a las ligas mayores al haber participado recientemente en el Tomorrowland junto a Steve Aoki o por codearse con otras figuras icónicas en el mundo pop, como Paris Hilton. Por supuesto, todo esto es resultado de su pasión y entrega a la música, de ahí que incluso en la industria y sus propios fans ya la consideran como "La princesa del pop latino".

Sin embargo, el título de "La princesa del pop latino" no es del total agrado de la cantante, quien recientemente aseguró que el nombramiento le "da cringe", además que reconoció que esta forma de llamarla también responde a un pensamiento machista y misógino. Por lo que les pidió a sus fans que eviten referirse a ella bajo este seudónimo.

Luego del estreno de su nuevo sencillo "Tenemos que hablar", la famosa de 28 años habló con El País y para la ocasión reveló por primera vez que no le gusta la forma en la que la han nombrado en los últimos años que retomó su carrera como cantante y se alejó de la actuación.

"Lo odio. ¡Yo no soy ninguna princesa! Bueno, princesa Disney sí, dos veces [puso banda sonora a dos películas de la compañía]. Ese título me da como cringe. No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música", dijo sobre la etiqueta de "La nueva princesa del pop latino".