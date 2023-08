Danna Paola confiesa que se enamoró de una mujer: "Fue de mis descubrimientos más lindos"

Dentro del gremio del espectáculo cada vez son más las personalidades que han salido del clóset, es decir, que han mencionado de manera libre su amor genuino por otras personas, sin importar su género, pues en pleno siglo XXI los derechos de las parejas del mismo sexo son reconocidos e incluso en México es legal el matrimonio igualitario y ahora es precisamente entorno a este tema de amor libre que Danna Paola ha hecho una fuerte revelación.

A través de una reciente entrevista con las influencers con Daniela Calle y María José Garzón, mejor conocidas como Calle y Poché (una pareja bisexual de youtubers) la actriz de Élite se sinceró por primera vez respecto al amor hacia otra mujer.

Danna Paola se ha consolidado como una de las estrellas más queridas en México. Foto: IG @dannapaola

Danna Paola habla sobre su orientación sexual

Fue durante una conversación para el podcast “Human of interest” que la famosa cantante y artista escénica mexicana habló sobre diversos temas de su vida personal, entre ellos su sexualidad. Entorno a este tema, las conductoras pertenecientes a la comunidad LGBT+ le preguntaron a Danna si alguna vez le ha gustado una mujer, a lo que la famosa contestó que sí, y que de hecho se ha enamorado de una.

“Sí, claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no... yo no creo, o no me considero al 100 por ciento como una persona que puede con las extremidades, lo mismo del balance (...) Tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum, lo voy a dejar ahí”, dijo la famosa al momento que sus fans ya están a la espera de que pronto cuente más respecto a la mujer que la flechó.

Danna Paola no oculta su gusto por las mujeres

Es de recordar que Danna Paola se ha besado en diversas ocasiones con mujeres y nunca lo ha ocultado. Uno de los momentos más llamativos para sus fans fue cuando en febrero de 2023 la famosa mexicana ofreció un show en el Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila, espacio donde además de sorprender a sus seguidores con la maravilla de su voz, también dejó en claro que le gustan las mujeres, pues se besó apasionadamente con una de sus bailarinas.

