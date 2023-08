No solo Ángela Aguilar, ahora Yahritza y su Esencia asegura que le encanta Argentina y le llueven críticas: VIDEO

La polémica con Yahritza y Su Esencia parece que no tiene fin, pues aunque ya pasaron varias semanas desde que se dieron a conocer sus comentarios en contra de la comida mexicana, aún los usuarios de redes sociales no los perdonan, incluso han encontrado otras entrevistas para comparar su reacción en otras ciudades y con el país de origen de sus padres. Por ejemplo, se está haciendo viral un video en el que los artistas hablaron bien de su visita Argentina, por lo que siguieron las críticas.

En TikTok resurgió un pequeño clip de la vez que los hermanos, Yahritza, Jairo y Armando Martínez viajaron a Argentina para promocionar su música. Esto sucedió mucho antes de que comenzara la polémica con la banda de regional mexicano, pues en aquel momento estaba en su auge "Frágil" y otros de sus temas que se hicieron viral en internet. En la conversación, los jóvenes dieron a conocer que les había gustado mucho el país Sudamericano.

Yahritza y Su Esencia visitaron Argentina hace algunos meses IG @yahritzaysuesencia

Así fue como Yahritza y su Esencia aseguró que le encanta Argentina

En el video, la conductora les preguntó "¿Cómo los recibe Argentina?", por lo que a la vocalista de la agrupación contestó: "Está muy bonito la verdad, me encanta Argentina", palabras que han sido las más comentadas por los usuarios de redes sociales, pues recordaron que cuando vino a México se quejó de que era un lugar muy ruidoso, y en lugar de decir cosas positivas, expresó algunas cosas que no le gustaban.

En tanto, al preguntarles si disfrutaban viajar juntos, los dos jóvenes destacaron que es interesante conocer lugares nuevos juntos como una familia. Asimismo, explicaron que no cuando visitan una ciudad nueva no tienen tiempo de hacer muchas cosas, sin embargo, se sienten satisfechos al estar unidos. "No hacemos mucho, hacemos cosas divertidas, payaseando, hacemos TikTok", destacó Yahritza, quien es la vocalista.

En aquel momento, los integrantes de Yahritza y Su Esencia se dijeron sorprendidos con el éxito que habían tenido en muy poco tiempo, y a provecharon para agradecer a sus fans el apoyo. "Ha sido una aventura, estamos muy agradecidos. La verdad que no (esperaban el éxito), todo pasó bien rápido, no pensamos que nos íbamos a volver viral en TikTok, gracias a toda la gente que nos ha apoyado desde el primer día", indicó Armando, que fue el que aseguró que le gustaba más la comida de Washington.

Los jóvenes fueron comparados con Ángela Aguilar por su apoyo a Argentina IG @angela_aguilar_

Por su parte, los usuarios de la plataforma de videos comenzaron a comentar el clip con algunas críticas y comparaciones, sobre todo con Ángela Aguilar, quien también había dicho algunas palabras a favor de Argentina, ya que aseguró que tenía el 25 por ciento de ese nacionalidad. "Ángela Aguilar y Yahritza son argentinas", "Y Ángela Aguilar por qué no salió en la entrevista y acogerlos, recibirlos como se merecen" y "Que bueno que los acepten en la tierra de Ángela Aguilar", son algunos de los comentarios.

