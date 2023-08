Alejandra Guzmán revela si habrá o no una reconciliación con Frida Sofía: "siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver"

Desde hace varios años, Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han protagonizado una intensa pelea que las ha mantenido distanciadas durante mucho tiempo y mucho se ha hablado al respecto, sin embargo, no se ha concretado un acercamiento entre madre e hija.

Luego de varios años de no hablarse, Alejandra Guzmán lanzó el tema “Milagros”, el cual dedicó a su hija, en donde externa lo mucho que la ama a pesar de todos los problemas que las mantienen separadas, aunque Frida Sofía agradeció a través de redes sociales, las famosas no se han reconciliado, ante esto, la rockera abrió su corazón y reveló la razón por la que se distanció de su primogénita.

¿Habrá una reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

En entrevista exclusiva para Pati Chapoy y Ventaneando, la rockera abrió su corazón y habló de cómo fue el momento en el que decidió plasmar sus sentimientos en el tema “Milagros” y hablar del gran dolor que significa para ella estar lejos de su hija Frida Sofía.

Además, Alejandra Guzmán reveló que esta es la primera vez que habla de esto públicamente, pues siempre lo ha hecho con su psicólogo pero está segura que le hará muy bien externar lo que siente.

Alejandra y Frida tienen varios años separadas

Foto: IG @laguzmanmx

“Es un intento de recuperación para mi, por que no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara y a poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo, creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, explicó Alejandra Guzmán

La también llamada “Reina de corazones” reveló que no había hablado del tema desde hace más de dos años, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de tener un acercamiento con su única hija.

Alejandra no descarta la posibilidad de una reconciliación con su hija.

Foto: IG @laguzmanmx

“A veces el silencio sana más que mil palabras…siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas que creo que así es la mejor manera de volver a empezar”, dijo Alejandra Guzmán a Pati Chapoy

¿Ha buscado a su hija para reconciliarse con ella?

Durante la misma platica, Chapoy cuestionó a Alejandra Guzmán si es que su hija la ha buscado luego de haber escuchado la canción que le escribió, ante esto la rockera aseguró que esto no ha sucedido, así como también dejó claro que tampoco ella ha buscado a Frida Sofía.

La rockera no reveló si es que buscará a su hija en los próximos días, semanas o meses, sin embargo, aseguró que desea que sea Frida Sofía quien madure y se dé cuenta de las cosas.

Quiere ver a su hija triunfar.

Foto: IG @laguzmanmx

“pienso que el tiempo, también, ayuda a sanar las cosas, siento que ha habido también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación, pero tengo que dejar que ella madure y que ella se de cuenta que ella vive y tenga su fondo…”, aseguró Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán asegura que el distanciamiento comenzó cuando decidió retirarle el apoyo económico a Frida: “Hubo y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero, cuando yo le dije quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida y ya no le gusto, ya no le gusto que no hubiese esa mensualidad”.

Siempre está al pendiente de lo que hace Frida.

Foto: IG @laguzmanmx

Finalmente, la rockera asegura que está muy orgullosa de ver cómo es que su única hija se ha abierto paso poco a poco en el medio, pues aunque estén alejadas está al pendiente de todo lo que hace, y es que contó que Frida Sofía próximamente participará en un reality show de baile, y además aseguró que su hija lo hace muy bien, ya que es algo que ella le enseño.