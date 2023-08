Alejandra Guzmán: así suena la conmovedora canción que la rockera dedica a Frida Sofía, ¡te dejará sin aliento!

Alejandra Guzmán abrió su corazón como nunca con todos sus seguidores al estrenar su nuevo sencillo “Milagros”, un tema muy emotivo y que claramente estaría dedicado para su hija Frida Sofía con quien lleva varios años distanciada, el video ya suma miles de reproducciones.

La canción es una clara disculpa para su única hija, con la que como su nombre lo indica pide un milagro para volver a estar cerca de ella, el tema tiene 3 minutos y 35 segundos de duración e inicia con la frase “ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando”.

Hasta el momento Frida Sofía no se ha pronunciado Foto: Instagram laguzmanmx

Alejandra Guzmán llora por Frida Sofía: así suena la canción donde le pide perdón

Y hay una oración más contundente del coro que dice “siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nada va a cambiarlo”, con lo que deja claro que sueña con reencontrarse con Frida Sofía, la hija que procreo con Pablo Moctezuma.

En el video se ve a la cantante llorando y muy reflexiva, viendo hacia la ventana y una de las partes más emotivas del video es cuando abre una cajita y ve las fotos de su embarazo y de ella con la también cantante cuando era pequeña. Hasta el momento Frida Sofía no se ha pronunciado pero los seguidores de ambas desean que ese reconciliación se de pronto entre madre e hija.

Michelle Salas y Christian Estrada causaron distanciamiento entre ambas

Públicamente la distancia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán comenzó cuando la hija de la rockera confesó los maltratos que supuestamente recibía de Michelle Salas, y es que la joven siempre se ha caracterizado por ser sincera y hablar sin tapujos, mientras que la hija de Stephanie Salas mantiene un perfil más cuidado en redes y aparentemente prefiere no meterse en controversias, pero Frida destapó que en la vida real no sería así, al ser cuestionado su mamá decidió no meterse en la discusión y dijo que a ambas las quería lo que generó el primer desencuentro.

Otro problema llego cuando la joven influencer dijo que su mamá habría tenido un romance con su exnovio Christian Estrada, aunque en ese momento recibió la crítica de la opinión pública más adelante Christian tendría problemas también con Ferka con quien tuvo un hijo y quien reforzó las acusaciones que hizo Frida en contra de él.

Alejandra desea que un milagro ocurra para volver a estar cerca de su hija Foto: Instagram laguzmanmx

Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de tocarla indebidamente

Después Frida Sofía sacudió la opinión publica al confesar que cuando era niña había sido tocada indebidamente por su abuelo, lo que desató la furia de Enrique Guzmán y lo que sorprendió es que para muchos Alejandra Guzmán apoyo a su padre. Aunque la rockera ha deseado reconciliarse y hablar con su hija, Frida se ha dicho muy lastimada por la situación y acusó a su mamá de estar ausente por su trabajo.