Desde la playa, Lis Vega demuestra cómo llevar un traje de baño de 2 piezas después de los 45 años

Lis Vega es nacida en La Habana, Cuba, un octubre de 1977. Con mucho trabajo y esfuerzo, se convierto en una vedette consagrada por varias décadas y que se ha sabido adaptar a la era digital, pues sus publicaciones en sus cuentas oficiales de redes sociales siempre dejan sorprendidos a sus seguidores.

Cuando uno observa su Instagram, se puede ver que la actriz no es ninguna improvisada, pues no solo cuenta con estudios en baile y danza moderna, lo que la llevó a participar en diferentes espectáculos en su tierra natal sino además, tiene uno de los mejores cuerpos que hay en el mundo del espectáculo y no tiene vergüenza de mostrarlo.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

En microbikini, Lis Vega sacude Instagram

Lis Vega ha pasado por todas las facetas en esta vida y con 45 años, la vedette ha sabido posicionar en redes sociales, pues a menudo comparte contenido que deja boquiabiertos a todo aquel que ve sus publicaciones. De hecho, los look de playa son los que más likes tiene y por eso no se cansa de subirlos.

Hace unas horas en su Instagram, la cubana posteo un video que lo grabó desde la comodidad de la playa luciendo un traje de baño metalizado de dos piezas que estiliza su figura. El millón de seguidores que tiene en la red de la camarita no han dudado en hacerlo viral ya que se ve a la actriz como una bomba mortal.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Como era de esperarse, los comentarios en el post no pudieron faltar, sin embargo, más que palabras de halagos, lo que más comentaron los seguidores de Lis Vega fueron emojis de corazones rojos y fuegos, con motivo de las imágenes. Es que ese video esta para guardarlo en alguna carpeta de nuestro celular.

