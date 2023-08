¿Taylor Swift es la reencarnación de una sacerdotisa satánica?, Maryfer Centeno tiene la respuesta

En medio de la visita de Taylor Swift a México, la grafóloga Maryfer Centeno aprovechó para hablar de una teoría que ronda en internet. La experta en lenguaje no verbal publicó un video en el que analizó la teoría sobre su la cantante estadounidense es la reencarnación de la sacerdotisa satánica Zeena LaVey, quien fundó una de las primeras sectas de este culto, y a la que se parece mucho físicamente, por lo que se han desatado diferentes afirmaciones.

La intérprete de "The Man" se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México con "The Eras Tour", por lo que hubo una gran fiebre por saber más de la cantante. La grafóloga se unió a esta tendencia y decidió comparar a la artista, de 33 años, con Zeena LaVey, quien en 1989 supuestamente hizo un "pacto con el diablo" para dividir su cuerpo en "tres clones", con los que compartiría su alma y también su físico. De acuerdo a la teoría, Taylor sería una de estas copias, debido a que nació en aquel año y se parecen físicamente.

¿Taylor Swift es el clon de Zeena LaVey?

Maryfer Centeno, junto a su compañero Alejandro Moreleón, hizo un análisis biométrico de la cantante y de la sacerdotisa. Con ayuda de un par de fotos en las que las celebridades se veían muy similares, comenzaron a comparar las facciones de forma muy minuciosa, para así determinar si la intérprete de éxitos como "Cruel Summer" y "Shake It Off" era un "clon" de Zeena Galatea Schreck, nombre real de la artista, quien también se dedicó a la música.

En su video la experta en lenguaje no verbal destacó que “sin ser iguales”, Taylor Swift y Zeena LaVey tienen impresionantes similitudes; por ejemplo, en el tamaño de los párpados y de los labios, algo que puntualizó es muy difícil conseguir en dos personas que no son familia. Sin embargo, hay otros rasgos como la barbilla, la nariz y los pómulos que no se parecen en nada, por lo que descartó que sean "la misma persona".

Aseguran que Taylor se parece a Zeena LaVey IG @zeenaschreck_art

Con ayuda de la inteligencia artificial para hacer una comparación biométrica de los rostros de Taylor Swift y Zeena LaVey, Maryfer encontró que en dos pruebas las artistas tienen entre el 32 al 40 por ciento de similitudes, por lo que nuevamente descartó que esté relacionadas como apunta la teoría en internet, ya que explicó que para determinar que una persona es muy parecida a la otra tienen que estar por arriba del 70 por ciento, mientras aquellos que son idénticos tendrían que presentar al menos el 97.5 por ciento de semejanza.