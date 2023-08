Rauw Alejandro es captado llorando por Rosalía ante miles de admiradores durante concierto

Rauw Alejandro dejó a todos sorprendidos durante su reciente concierto en España, y no precisamente por su deslumbrante actuación, sino por mostrar su lado más frágil ante millones de asistentes al evento. El cantante urbano puertorriqueño, conocido por su actitud segura y enérgica, rompió en llanto frente a miles de fans mientras interpretaba una de sus canciones.

Hace unos días, el cantante dio inicio a su gira "Saturno World Tour 2023" y la primera parada fue en Europa. Este tour arrancó oficialmente el 26 de agosto en la ciudad de Valencia y fue un éxito rotundo. Logró vender todas sus entradas, dado que su ruptura con la 'Motomami' hizo que todos quieran ver el espectáculo del boricua.

Rauw tiene muchas canciones que hablan sobre el amor y el desamor. El cantante ha sido muy profesional al intentar cantar cualquier canción sin que le afectara emocionalmente. Pero cuando empezó a sonar la canción "Hoy Aquí", fue notable ver cómo su semblante cambió y el público no dudó en conmoverse.

"De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimo'; ojalá estuvieras hoy aquí, para continuar lo que no pudimo' . Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce; ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre".