Maite Perroni sufre bochornoso momento en concierto de RBD: “Así no era, ¿verdad?”

El pasado fin de semana RBD regresó a los escenarios luego de quince años de ausencia y aunque sus primeras dos presentaciones fueron todo un éxito, lo cierto es que no todo salió como se esperaba pues quedó en evidencia que el ahora quinteto todavía no está “aceitado”, prueba de ello es que Maite Perroni pasó un bochornoso momento en pleno show debido a que se le olvido la letra de una de las canciones y en redes sociales no se lo perdonaron.

Como se mencionó antes, el pasado fin de semana RBD volvió al ruedo y lo hizo ofreciendo dos shows en territorio texano y tal como se esperaba, ambas presentaciones fueron sold out, justo como se tiene previsto que sea el resto de su gira en la que tienen previsto visitar otras ciudades de Estados Unidos, México, Colombia y Brasil durante el resto del 2023.

La gira de RBD continuará por el resto del 2023. Foto: IG: rbd_musica

¿Cómo fue el regreso de RBD?

El bochornoso momento que vivió Maite Perroni en pleno concierto de RBD ocurrió cuando la agrupación también conformada por Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckerman estaba interpretando el tema llamado “Aún hay algo” y todo transcurría de manera normal, sin embargo, cuando era el turno de un solo de la esposa de Andrés Tovar, la letra simplemente se le olvidó y dijo otro fragmento que no correspondía, no conforme con ello cortó la frase a la mitad y se dirigió al público con un “así no era, ¿verdad?”, pero para su fortuna sus compañeros siguieron el coro y la interpretación se pudo rescatar.

Cabe mencionar que, en los videos difundidos en redes sociales de este momento, se pudo ver que la equivocación de Maite Perroni le pareció sumamente divertida a Anahí y Dulce María pues a ambas se les pudo ver riendo por lo que le ocurrió a su compañera de grupo.

Equivocación de Maite Perroni divide opiniones

La equivocación de Maite Perroni fue captada por distintos fans de la agrupación surgida por la telenovela de “Rebelde”, por lo que el momento se hizo viral en plataformas digitales donde dicho incidente dividió opiniones entre los internautas pues los detractores de la también actriz aprovecharon para emitir fuertes críticas y pusieron en tela de juicio su profesionalismo, no obstante, los seguidores de los intérpretes de “Sálvame” salieron en su defensa y pidieron tomar con humor y ligereza el pequeño percance que, como se dijo antes, afortunadamente no tuvo consecuencias graves.

Hasta el momento, Maite Perroni no ha emitido ninguna declaración sobre el bochornoso momento que pasó en pleno concierto de RBD, sin embargo, si utilizó sus redes sociales para expresar lo feliz que se siente con el regreso de RBD.

Maite Perroni compartió su emoción por el regreso de RBD en Instagram. Foto: IG: maiteperroni

“Ahora sí es una realidad, RBD para ti y por ti. Gracias por regalarnos una noche inolvidable llena de amor y por ese abrazo enorme que nos cobijó el alma. Pasaron 15 años para volver a estar aquí, pero tú nunca te fuiste. RBD está más vivo que antes y con una identidad más clara que nunca, porque somos lo que ves ahí, millones de personas en un solo corazón, gracias, no hay palabras para poder expresar todo lo que siento… los amo”, escribió Maite Perroni.

