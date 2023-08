María Becerra defendió 'a su estilo' a Shakira por las críticas sobre su elección de ropa

María Becerra no solo es una voz potente en la música del género urbano y pop, sino también en el mundo de la moda. Desde sus icónicos cortes de cabello que la han caracterizado como su marca personal... hasta su ropa. La argentina no duda en demostrar sus gustos y modelos a seguir, y así lo ha hecho defendiendo a Shakira.

María Becerra en su videoclip de "Automático". | Créditos: Google

Durante una entrevista radial con Enrique Santos, conductor del programa radial 'I Heart Radio', María Becerra fue consultada sobre su opinión por las críticas que algunos expertos de la moda le han hecho a Shakira, quien es acusada de repetir sus vestimentas. Fiel a su estilo, la 'Nena de Argentina' respondió de una manera muy graciosa que hizo reír a todos en la cabina.

María Becerra defendiendo en un programa de radio a Shakira. | Créditos: captura de Youtube

"Mentira, jodeme que la critican por eso... ¡Pará, yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja! ¡Pero dejame de joder!".

La argentina, con un humor sarcástico, explicó que la ropa tiene un uso en la vida de las personas y que no porque ya se lo haya puesto una vez, quiere decir que ya no puedes volver a usarla. También comentó que a ella le encanta ir de compras, pero que la habitación que tiene, para esta sección de moda, suele estar repleta. Por lo que ella no duda en repetir sus outfits.

María Becerra defendiendo a Shakira. | Créditos: captura de Youtube

"Yo tengo un vestidor que es bastante grande y a mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto en el que una dice 'pará, ya se me está estallando el vestidor', y la ropa tiene un uso. La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia".

Esto no solo quedó ahí, el locutor le pidió a la argentina que dé un consejo a las personas que realizan estas críticas a Shakira por repetir de ropa. Momento que ha causado mucha gracia en los seguidores de la cantante, porque ella dice que todas las personas repiten de ropa interior. Ese extracto de la entrevista ya se ha hecho viral en las redes sociales.

María Becerra defendiendo a Shakira. | Créditos: captura de Youtube

"Si vos usas la media hasta que te salgan agujetas, no te hagas el otro que tenés la tanga con todo el elástico flojo. Por favor te pido"

