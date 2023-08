"Odiaba verme al espejo": Juanes publica desgarradora carta y habla de la depresión

Juanes decidió romper su silencio de manera sincera y sin reservas sobre la depresión que atravesó, compartiendo el proceso que lo llevó a superarla. El reconocido cantante colombiano utilizó las redes sociales para tratar este tema con una notable autenticidad. Una forma de darle mayor visibilidad a una enfermedad cada vez más recurrente en el mundo.

El cantante publicó en su Instagram una desgarradora carta donde cuenta con detalles lo que significa sentirse triste todo el tiempo. Además, reconoció que no ha vencido la depresión, pero está en el camino correcto y con las herramientas necesarias para manejar esta situación.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente, no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”.