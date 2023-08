El día que The Doors vino a dar un concierto a México y casi nadie se enteró

México acaba de formar parte en una de las giras más grandes en la historia de la música, se trata del The Eras World Tour a cargo de Taylor Swift, quien en este cierre de agosto de 2023 acaba de romper un récord al convertirse en la primera mujer que logra llenar cuatro fechas consecutivas del Foro Sol en solitario en la Ciudad de México. Es en este contexto que sabemos que la capital del país es la tierra que por excelencia ha visto pasar a decenas de artistas de los más grandes e históricos del mundo, por lo que no resulta difícil creer que The Doors vino a presentarse.

Considerada una de las bandas de rock más influyentes de la historia y formada por Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Kriegery John Densmore, The Doors destacó por su estilo único, que fusionaba rock, psicodelia y poesía, lo que los llevó a ser considerados un emblema de la contracultura de los años 60.

The Doors se presentó en un pequeño foro privado en la CDMX. Foto: Archivo

La personalidad magnética y misteriosa de Morrison, junto con su intensa presencia en el escenario, contribuyeron a consolidar el estatus de culto de la banda y aunque su carrera fue relativamente breve debido a la muerte prematura de Morrison en 1971, The Doors dejó una marca duradera en la música de todo el mundo y su legado perdura a través de sus álbumes icónicos y su influencia en generaciones de músicos que han continuado explorando los límites artísticos y sonoros.

La vez que The Doors vino a México y casi nadie se enteró

The Doors tuvo una presentación en México en 1969, en un evento que se ha vuelto legendario en la historia de la música debido a que, a pesar de ser una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos, lo cierto es que se presentaron en un bar de la CDMX, en ese entonces DF, con capacidad para mil personas y de hecho casi nadie se dio cuenta de su llegada a tierras mexicanas.

La agrupación liderada por Jim Morrison llegó a tierra Azteca en un complicado momento político para él país, pues teníamos como presidente a Díaz Ordaz a menos de un año de la matanza de Tlatelolco, por lo que existía una prohibición para evitar la reunión masiva de jóvenes, esto de acuerdo con lo escrito por el periodista Jerry Hopkins en la revista Rolling Stone de agosto de 1969, esto al intentar explicar el misticismo que tuvieron los conciertos de The Doors en México.

Los miembros de la banda fueron a zonas turísticas cercanas a la capital. Foto: Archivo

La vez que Jim Morrison convivió con el hijo de Díaz Ordaz

Los autores de “Riders on the Storm” tenían en ese momento una gira internacional por la presentación de su disco Soft Parade, por lo que su intención era tocar en la Plaza de Toros México, con capacidad para 40 mil personas, sin embargo, el contexto político y velo de luto por la matanza de los estudiantes no permitió que esto se llevara a cabo.

El hecho de que Gustavo Díaz Ordaz, presidente entonces de México, no quisiera a The Doors no significa que su joven hijo pensara lo mismo, por lo que Alfredo Díaz Ordaz hizo posible que Jim Morrison viniera a la ciudad chilanga e incluso se dice que fumó marihuana con el cantante rock desde su residencia oficial de Los Pinos, pues fue él el encargado de que la banda viniera a presentarse en cuatro pequeñas fechas en un diminuto club privado ubicado en la colonia Del Valle, en la esquina de avenida Insurgentes Sur y la calle de Ameyalco.

Así lucía el cartel que anunciaba su presentación en México. Foto: Archivo

