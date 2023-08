Diego de Erice no soporta a Jorge, confiesa que le dio vergüenza tenerlo a lado como conductor en La Casa de los Famosos | VIDEO

La Casa de los Famosos se encuentra en la recta final y con ello la tensión aumenta, pero ésto no sólo se puede notar en los competidores que aún se encuentran dentro del reality ya que los espectadores han notado cierta enemistad entre los conductores del programa, específicamente entre Diego de Erice y Jorge Losa, quien pese haber sido uno de los eliminados de la casa, se ha unido al panel de conductores.

Y es que a raíz de esta nueva faceta que experimenta Jorge, el ahora conductor está siendo objeto de comentarios en donde hasta sus excompañeros se burlan, calificándolo como "deplorable", pero a pesar de las críticas, el actor ha decidido enfrentarlas afirmando que el Team Infierno se encuentran resentidos y continúan tratando de dañarlo incluso después de haber sido eliminado de la competencia.

A pesar de estar muy comprometido por su faceta como conductor, Jorge ha sido objeto de burlas por parte del Team Infierno.

Las fuertes declaraciones de Diego de Erice en contra de Jorge Losa

Pero el Team Infierno no es el único que ha opinado sobre Jorge, sino que Diego de Erice (también conductor de reality) también se ha posicionado a favor de ellos ya que mientras se encontraba en medio de una transmisión en vivo uno de sus fans le dijo que "se tocara el pelo si también le había dado lástima Jorge como conductor", muy seriamente el también actor afirmó que no podía hacer eso ya que no sería profesional de su parte, pero después de unos segundos de silencio, pasó su mano por su cabello, confirmando aquel comentario y su postura.

El actor se delató de forma muy discreta sobre su postura ante la conducción de Jorge.

Es así como el público ha afirmado que Jorge no es un buen conductor y que lejos de contribuir al programa, hace que el ambiente sea extraño, por lo que muchos concuerdan con la opinión de Diego, pero después de los acontecimientos y la polémica que se desató en las redes sociales, Jorge no dudó en defenderse y afirmó que los miembros del Team Infierno están resentidos por lo que ha sucedido con él tanto dentro como fuera de La Casa de los Famosos. Incluso, ha sido objeto de acusaciones de fraude por parte del público en más de una ocasión.

"Me resulta curioso, ellos siguen aferrados, continúan jugando incluso después de salir del programa. Están resentidos y es triste creer que, solo porque uno intenta ser una buena persona cada día, ya no puede ser auténtico. Deben tener mucho dolor en sus corazones para pensar que no pueden existir personas buenas en la vida", expresó en una entrevista para Publimetro.

