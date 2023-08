Wendy Guevara sigue siendo todo un fenómeno en redes sociales y dentro de La Casa de los Famosos, donde se ha logrado ganar el cariño del público al grado de que muchos lo llaman “La Casa de Wendy Guevara”; es común que todo lo que haga la influencer se vuelva trending y en esta ocasión un video que circula en redes sociales podría demostrar que la pérdida no estaba, muy con ingresar a la casa más famosa del país.

En la cuenta de TikTok santi_basu_of compartieron un video donde se ve a Wendy sentada frente a la cámara leyendo un comentario donde le dicen que es la araña Wendy y que come por ansiedad y ella responde “no es ansiedad yo así como, yo así como wey eh” mientras mira fijamente y se acerca demasiado a la cámara mientras mueve la cabeza en diferentes sentidos.

Causó gracia entre sus seguidores Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara y su momento más esquizofrénico antes de La Casa de los Famosos

Después expresa “ya me siento como loca” y a los segundos se hace para atrás y dice “ay suéltenme, ay suéltenme… ay no no quiero ir a la casa”. El video habría sido grabado durante los días que se mantuvo en aislamiento previo a ingresar al reality show y grabó varios manifestando que estaba aburrida por el aislamiento, incluso hasta en uno dice que platicó con la almohada.

Y aunque todo se trató de una de las bromas que caracteriza a la pérdida el video los cibernautas no dejaron de reír y resaltar su sentido del humor con comentarios como: “¿Qué le pasaba a Wendy?”, “Wendy eres única”, “me hizo reír mucho”.