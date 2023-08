Carin León y su nueva novia derrochan amor en Instagram, se envían los mensajes más románticos

El divorcio entre Carin León y Alejandra Esquer dio mucho de qué hablar, sobre todo porque nunca se supieron realmente los motivos que los llevaron a decirle adiós al amor que presumían y por el que el 4 de diciembre del 2021 decidieron casarse con una gran y lujosa boda en Hermosillo, Sonora.

Pero fue al cumplirse dos años de matrimonio que empezaron las especulaciones en las que puntualizaban que el grupero y Alejandra Esquer ya no estaban juntos, aunque ella conservaba en Instagram las fotografías de su boda y algunos recuerdos con el intérprete de temas como “La primera cita” y “El toxico” por mencionar algunas de las que lo han hecho famoso.

Se dejan mensajes en Instagram. Captura de pantalla @meylinzuniga

Aunque Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre real de Carin León no dijo directamente a sus fanáticos que ya no estaba casado, no pasó mucho tiempo para que se diera a conocer su soltería y después se aseguró que él ya había encontrado el amor con una chica de nombre Meilyn Zúñiga con quien ahora comparte su vida.

Es tanto el amor y la confianza que ya se tienen, que incluso en redes sociales como Instagram aprovechan para escribirse algunos mensajes románticos, tal y como pasó en una de las últimas publicaciones de la chica, en donde el sonorense rápidamente fue uno de los que escribió en los comentarios: “Hermosa!!!!”, y ella le contestó “Te amo mi vida”.

No esconde su amor por Meylin. Captura de pantalla IG/carinleon

Con estas palabras de romance, los artistas dejan claro que su noviazgo va muy bien y que tienen una gran confianza de uno con el otro, además en el pasado festejo por el cumpleaños de Carin León también estuvo presente Meylin quien no dudó en compartir algunos de los momentos especiales junto a su pareja.

¿Quién es la novia de Carin León?

Meylin Zúñiga es una mujer originaria de Tampico, entre algunos de los detalles que se conocen por sus redes sociales en donde se encuentra como @ meylinzuniga y en donde alberga una comunidad de casi 50 mil seguidores, se sabe que es madre de dos niños producto se su pasada relación.

Es originaria de Tampico y es una chica divorciada. Captura de pantalla IG/carinleon

Además, se sabe que se desempeña como relacionista pública de varios artistas, de esta manera conoció a su ahora novio, también hay información que indica es empresario de productos para la belleza y cuidado personal, por lo que se considera una chica independiente y soñadora que siempre va en busca de todos sus objetivos, aunque ha recibido criticas de varias personas que no están de acuerdo con su relación.

