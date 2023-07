VIDEO | Fan de Carin León llega a concierto vestida de novia: “Un rey tiene que tener a su reina”

Fanáticos han demostrado en más de una ocasión que están dispuestos a todo por su celebridad favorita y este fue el caso de una mujer que acudió vestida de novia al concierto de Carin León. En redes sociales se hizo viral la emoción de la joven que acaparó las miradas por su atuendo y logró captar la atención del cantante que no dudó en subirla al escenario para bailar junto a ella uno de sus temas favoritos.

Los conciertos se han convertido en el escenario favorito para que fans puedan llamar la atención de los artistas realizando todo tipo de actos que de inmediato se hacen virales en redes sociales, ante ello algunos famosos no han dudado en externar su sorpresa y el gesto con ellos les han ganado en muchas ocasiones el reconocimiento del público testigo del momento y a través de los comentarios.

Fanática logra bailar junto a Carin León. Foto: Especial

Esta vez fue Johana quien logró cumplir uno de sus grandes sueños, pues la joven acudió al concierto que Carin León ofreció este fin de semana en Tampico, Tamaulipas, con un elegante vestido de novia ya que, indicó, siempre había querido llegar al altar con la estrella del regional mexicano.

Carin León baila con fanática

La mujer preparó su atuendo desde días antes ya que deseaba resaltar del resto de los asistentes, fue así como surgió la idea de acudir vestida de novia y lo hizo en grande ya que también fue a un estudio de belleza para que le realizaran un maquillaje profesional como si se tratara del gran día.

“La verdad no encontraba cómo venir al evento. Me gusta ser única, no me gusta vestirme como las demás, así que dije: ‘¿por qué no? Pues vestida de novia’ (…) Él es un rey, y un rey tiene que tener a su reina”, dijo la joven ante los medios y detalló que nunca se dio por vencida para ver al cantante, pues aunque se le perdieron sus boletos logró conseguir otros.

Una vez en el concierto fue inevitable captar la atención de Carin León, quien la subió al escenario para bailar junto a ella y le cantó el tema "Qué más puedo pedir". Fanáticos aplaudieron en redes sociales el gesto del cantautor, pues indicaron que la felicidad de la mujer fue evidente.