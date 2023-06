Carin León así cantaba cuando estaba en la universidad, sus fanáticos no lo reconocen: “es otra persona”

Dentro del regional mexicano se ha escuchado sonar con fuerza el nombre de Carin León, un joven originario de Hermosillo, Sonora que se distingue por su voz y camaleónica forma de cantar, pues hace uso de las enseñanzas que le fueron inculcadas en su etapa de estudiante de música en la universidad.

Aunque ahora Carin León es reconocido por canciones como “Ni me debes ni te debo”, “Primera cita”, “Que vuelvas”, “No es por acá” y “La boda del Huitlacoche” por mencionar algunas de las que albergan más visualizaciones en su repertorio, la estrella tiene un largo pasado que poco a poco sale a la luz y se populariza en plataformas como TikTok o Instagram.

Tal y como pasó con una grabación de uno de los recitales en los que participó en la Universidad de Sonora en donde presuntamente fue estudiante de la licenciatura en música, carrera que no culminó porque se dedicó de lleno a su vida como intérprete de regional mexicano, género con el que convivió desde que era un niño y en el que antes de ser solista formó parte de Grupo Arranke.

Estudió en la Universidad de Sonora. Capturadepantalla

En la grabación se ve como Carin se acerca al micrófono para cantar una parte de la pieza “La Malagueña”, canción de Miguel Aceves Mejía, pero la técnica que en aquel momento muestra es diferente a la que ahora se Escucha en sus proyectos, discos o en los eventos que lleva a cabo en diversos lugares de México y Estados Unidos.

El cambio de Carin León

Los comentarios de la publicación no se hicieron esperar y hay quienes señalan que antes cantaba mejor que hoy, mientras que otros aplauden la versatilidad del músico, también hay quienes aseguran que no reconocen a Carin León y otro más que puntualizan es que la fama que ahora goza no es producto de un golpe de suerte, sino de años de estudio, trabajo y mucho esfuerzo para ser reconocido.

“Cuando la gente dice: ese bato se hizo famoso de la nada. Y no saben qué la mayoría de los artistas han luchado y trabajado bastante pa llegar donde están”, “Muchas personas que no hacen nada por superarse critican al que si lo hace, no se imaginan todo el camino recorrido para poder lograr las metas y sueños” y Él es el único artista de regional mexicano de ahora que tiene verdadera capacidad vocal” son algunos de los piropos que recibió el famoso.