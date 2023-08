La vida y obra de Alex Lora: el documental de Star Plus que describe la lucha del ídolo mexicano

Arturo Hernández asegura durante las primeras escenas del documental de National Geographic que si eres mexicano y no has escuchado al más grande rocanrolero que ha dado el país, Alex Lora, entonces no eres tan mexicano; aunque tal vez exagera con sus dichos, el creador de bandas como Three Souls In My Mind, ahora El Tri cambió la forma de componer, oír, sentir, incluso resistir el rocanrol.

Su estrella comenzó desde una edad muy pequeña. En su adolescencia tuvo la fortuna de migrar a la Ciudad de México con su madre, y entonces conoció de manera fortuita al guitarrista de los Hooligans, y en la estudiantina a un cuñado de Javier Bátiz, su tremenda escuela en la guitarra eléctrica, quienes le heredaron el gusto por el rock n roll, el blues, el soul, y otros géneros. Desde entonces mostró grandes habilidades, de esa que solamente poseen las grandes leyendas, recordados para toda la posteridad.

Alex Lora fue el creador de bandas como Three Souls In My Mind, ahora El Tri. Crédito: Cuartoscuro

El documental de Alex Lora en Star Plus

Poco a poco se dio cuenta de que el rocanrol le daba toda la libertad que no podía obtener en ningún otro lugar. Ahí podía descargar sus emociones, y en sus propias palabras, le puede "mentar la madre a todo lo que me reprime, todo lo que no me deja ser". Pero utilizó esa energía para algo mucho mejor, darle voz a los que no tienen voz.

Si en algo se concentra este documental, es en mostrar lo que ha hecho Alex Lora con el talento que tiene para componer lo que siente toda la nación. El rencor, el amor, el odio, la melancolía, cualquier sentimiento que pase por la miente de la clase trabajadora, se imprime con maestría en las canciones del mexicano.

Tal ha sido su afán por hacer feliz a los demás a través de la música, que hoy por hoy lo consideran más que un músico, un guitarrista o un cantante, El TRI se convirtió en una ideología para sus fanáticos, en un estilo de vida, en una forma de olvidar que el mundo siempre será injusto con unos cuantos.

Este Bios lo puedes ver en StarPlus.Crédito: National Geographic

Alex Lora, al voz de los que no tienen voz

Pero el documental también nos muestra un poco de la vida que pocos conocíamos del rocanrolero. Él mismo tuvo que enfrentar diversas batallas en su carrera, pero salió avante y logró romper esquemas. Desde convencer a todos de que el rocanrol también se puede hacer en español, hasta tener una mujer manager, e incluso, en que se puede vivir de la música.

"Para mi mamá, que su único hijo fuera rocanrolero, pues era una vergüenza. Tardó 25 años en aceptar que su hijo era roquero, hasta que fue al Palacio de los Deportes y vio a toda la raza recordándomela con mucho cariño, acepto que su hijo era un buen rocanrolero", cuenta a lo largo del capítulo.

A lo largo de este capítulo se pueden ver muchos personajes que fueron clave en su carrera, y no siempre músicos. También fanáticos, cantineros, gente que vive la calle a flor de piel. Claro que también aparecen personajes como Chela Lora, Panteón Rococó, el mismísimo Armando Manzanero, Javier Bátiz, entre otros expertos y periodistas.

Se cuenta la historia de la banda que ha cambiado la forma de hacer, oír y sentir el rock. Crédito: Cuartoscuro

Dónde ver los documentales de Bios

Este documental es conducido por el también justiciero social Arturo Hernández, miembro de los Supercívicos, y está disponible en la plataforma de streaming Star Plus, específicamente dentro de los documentales de National Geographic. Si lo quieres contratar, puedes hacerlo por 219 pesos al mes, y tendrás acceso a muchas series, películas, etcétera.

La empresa ha grabado a otras bandas, los mexicanos de Café Tacvba, por ejemplo, también los argentinos Luis Alberto Spinetta, Chalry García, Gustavo Cerati, y hasta Los Aterciopelados de Colombia, entre otros artistas que le han dado identidad a la música rebelde latinoamericana.