Galilea Montijo y Fernando Reina, su ex esposo se envían mensajes en redes sociales, ¿hay reconciliación?

Fue en el mes de marzo cuando Galilea Montijo entre lágrimas anunció que ella y el padre de su hijo, Fernando Reina habían tomado la decisión de separarse, de acuerdo con el comunicado y las declaraciones que la conductora de Hoy dio, ambos quedaron en muy buenos términos y existiendo una gran amistad de por medio.

Y aunque muchos creyeron que entre ellos podría haber una reconciliación, esto no ha sido así pues Galilea ya se está dando una nueva oportunidad en el modelo español Isaac Moreno, sin embargo, este fin de semana dejó claro que entre ella y su ex esposo aún existe una gran relación y comunicación ya que intercambiaron una serie de mensajes a través de redes sociales en donde la conductora de Hoy apoya y promociona el nuevo proyecto del padre de su hijo.

Duraron 11 años de casados

Foto:IG @reinaiglesias

¿Se reconciliaron Galilea Montijo y Fernando Reina?

Luego de poco más de 10 años de matrimonio entre Galilea Montijo y Fernando Reina, la pareja anunció su separación y aunque, cada que se habla de un divorcio muchas parejas no terminan su relación de buena manera e incluso no pueden ni verse, este no es el caso de la tapatía y el padre de su hijo.

Para muestra todo lo que ocurrió el fin de semana, y es que Fernando Reina se encuentra promocionando el retorno del Premier Padel en Acapulco, por lo que la conductora de Hoy se encuentra muy orgullosa de esto y ayudó a la promoción de dicho evento.

Gali y Fernando siguen teniendo una muy buena relación.

?Foto:IG @reinaiglesias

Debido a lo anterior, Galilea Montijo compartió un promocional de dicho evento así como una breve declaración de su exesposo en una conferencia de prensa.

Esto provocó que famosos como Roxana Castellanos, Raúl “El negro” Araiza, Liliana Arriaga “La Chupitos”, Claudia Troyo entre otros másse unieron a la publicación y comentaron con emoticones de aplausos.

Galilea Montijo hace promoción del evento organizado por el padre de su hijo.

Foto: IG @galileamontijo

La promoción que Galilea Montijo le está dando al evento provocó que Fernando Reina le agradeciera de manera especial a la conductora y madre de su hijo pues en sus historias de instagram el ex diputado lanzó la invitación pública a la madre de su hijo al Premier Padrel que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 3 de diciembre en Acapulco.

Demuestran la gran relación que hay entre los dos.

Foto:IG @reinaiglesias

Pero ahí no se quedó la cosa, pues Galilea no se quedó callada ante la invitación de su ex esposo y padre de su hijo Mateo, pues aceptó dicha propuesta y aseguró que ahí estaría presente.

Gali vajará a Acapulco

Foto:IG @galileamontijo

¿Cómo anunció su divorcio Galilea Montijo?

Antes de entrar al aire en la emisión del pasado viernes 10 de marzo, Galilea Montijo lanzó un comunicado en donde anunció su separación de Fernando Reina, su esposo y padre de su hijo Mateo, en dicho comunicado reveló que luego de una difícil etapa que atravesó su matrimonio durante la pandemia del COVID-19, no pudieron recuperar su matrimonio.

Foto: IG @galileamontijo

La conductora de Hoy, luego de la sección “La nota que anota” se sentó en la parte central de la mesa y su amiga y compañera Andrea Legarreta cuestionó a Gali si deseaba hablar al respecto sobre su reciente separación, ante esto la tapatía aseguró que pese a la separación su ahora ex esposo seguirá siendo su gran amigo.

“Somos una familia disfuncional pero muy funcional, y por supuesto el amor de nuestros hijos y sigo nuestros hijos porque Alexis, Claudio van a ser mis hijos para toda la vida, Paola su mamá hoy en día que se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser mi amigo para toda la vida…”dijo Galilea

Y es que durante los 11 años que vivió a lado de Fernando Reina, Galilea supo conocer que el político es un padre presente pese a que a veces no pueda estar físicamente con sus hijos, pero sobre todo supo darse cuenta de la gran persona que fue con su primera ex esposa.

“...porque si algo vi en él es que es un gran aparte de gran papá, un gran, gran ex esposo, y siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos y así va a estar con nuestro Mateo”., comento Galilea Montijo

Entre lágrimas pero muy tranquila, Galilea Montijo dejó claro que la separación entre ella y Fernando Reina se dio de una manera “civilizada” y de mutuo acuerdo.

Debido a lo anterior, dejó claro que tanto ella como Fernando Reina seguirán llevando una relación cordial por el bienestar de Mateo a quien ha llamado es el gran tesoro que dejó su matrimonio.

“Estamos muy bien, es impresionante que la gente que algunas personas no entiendan esta parte que puede ser civilizada una separación que pueda seguir siendo papá y mamá sin ser pareja y eso está increíble y en el siempre va a ser un gran amigo”, dijo la conductora de Hoy

Por otra parte, Gali reveló que esta sería la única ocasión en la que iba a hacer declaraciones al respecto sobre su separación, pues tanto su ex esposo como su hijo Mateo merecen un respeto y al no ser figuras públicas no desea exponerlos aún más.

