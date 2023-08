Lorena Herrera demuestra como lucir un traje de baño este verano 2023

A los 56 años, Lorena Herrera sigue siendo una de las máximas celebridades de México que siempre se ha llevado todas las miradas por su hermosa natural. Su carrera inició como modelo y participando en algunos certámenes de belleza como The Look Of The Year, Miss Bikini International y Señorita Univisión.

El cine también le abrió las puertas y su nombre ha quedado plasmado en 56 películas, entre las que se destacan “Cocaína”, “El arrecife de los alacranes”, “El abrigo de mink”, “Muerte ciega” y “La fichera más rápida del oeste”. Lorena Herrera logró así darle forma a una trayectoria que le dio la fama que ostenta en la actualidad.

En las redes sociales, Lorena Herrera tiene más de 524 mil seguidores que vienen a acompañándola en su carrera y ahora la admiran como toda una influencer de la moda y los viajes de placer. Fotografías y videos de sus proyectos laborales, los momentos que comparte con sus amigos y los momentos de esparcimiento forman parte del contenido compartido.

Ahora, la actriz y modelo mexicana logró revolucionar nuevamente las redes sociales al compartir un video desde Cancún en el de demuestra cómo lucir un traje de baño este verano 2023. La prenda elegida por Lorena Herrera es de una sola pieza, en color blanco y con un minivestido de red y brillos que le otorgan el glamour que la caracteriza.

“Trabar para vivir, No vivir para trabajar! Obvio cuando se puede, y no precisamente es viajar a otros lugares, es trabajar para disfrutar esas cosas que nos gustan, y muchas veces son cosas sencillas! Gracias Siempre”, escribió en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram. Lorena Herrera impuso así tendencia y fue destinataria de halagos como “Encantadora”, “Muy guapa”, “La más perfecta”, “Te ves hermosa y atractiva” y “Muy hermosa y guapa”, entre otros.

