Lorena Herrera se quitaría la ropa sólo si le dieran una buena cantidad de dinero

“SI ME DAN UNA BUENA SUMA DE DINERO SI ME QUITARÍA LA ROPA COMO EJEMPLO DE QUE PUEDES LLEGAR A CIERTA EDAD Y LUCIR DIVINA, PERO DE GRATIS NO LUCIRÍA MIS CARNES FIRMES”: LORENA HERRERA

-¿Ya no te vas a desnudar? le pregunté a Lorena Herrera

“Ya no está en mis planes quitarme la ropa, pero si me veo espectacular, ¿por qué no demostrarlo? Se vale ser ejemplo que puedes llegar a cierta edad y lucir divina, obvio si te dan una buena suma de dinero porque de a gratis para lucir que las carnes están firmes”.

-¿Roberto te dejaría?

“No le pido permiso, es mi marido pero no le pido autorización de nada”.

-¿Me dijiste que ya no ibas a usar minifalda?

“Es cierto, lo dije pero me las sigo poniendo, aunque un poco más largas porque antes las usaba justo donde terminaba la pompa, lo más corta que fuera posible, pero ya no me las pongo tan cortitas”.

-Y ¿escotes?

“Esos me los sigo poniendo, no tan escotados como hace cinco años que los usaba hasta el ombligo, con el pasar de los años me he vuelto ligeramente más recatada, quizás ya no te ves tan bien con algunas prendas que son para chavitas de 20 y ya no son para la edad de uno”.

- ¿Sigues con tu casa en Acapulco?

“Sigo, esa no la vendo, pero ya no me asoleo, voy a la playa y leo bajo una sombrilla y veo el mar que tanto amo, no me gusta estar encerrada, me fascinan el mar y la playa”.

-¿Es cariñoso?

“Mucho, es muy tierno aunque no parece porque tiene cara de villano pero en la intimidad es muy cariñoso, muy entregada; lo admiro mucho emocionalmente, le he aprendido mucho a su forma de ser y le tengo que aprender mucho más, es tan paciente y tolerante, algo que no tengo yo de naturaleza pero con su ejemplo he aprendido a hacerlo mucho por él”.

- ¿Te lleva flores, es detallista?

“Sí, le encanta llevarme flores, me escribe cosas hermosas en mi whats, me llena la casa con corazones y con pétalos, yo no soy tan detallista, pero abrió así mi corazón, soy detallista y consentidora pero en la cocina”.

- ¿Cómo le haces para no engordar si te encanta cocinar?

“No como porquerías, ni refresco, ni carnes rojas, ni frituras, compro comida fresca que yo cocino y los postres me los hago dietéticos y hago rutinas fuertes; baje cinco por ciento, pero sigo teniendo pompis y pierna, pero más tonificadas, sólo baje grasa de cintura y me veo más compacta.”

-¿Por qué no usaste de actor porno a tu marido en el video sadomasoquista que hiciste con en tu canción “Masoquista”?

“No, porque mi marido es de Monterrey y no le gusta enseñar; lo hace porque tiene cuerpazo y lo contratan.”

-¿Qué dijo Roberto de que contrataste a un actor porno gay?

“Nada, él estaba conmigo y sabe que la comunidad gay me apoya como cantante.” dijo Lorena quien canta en carnavales y sigue con su show acompañada de mariachi y música electrónica en Estados Unidos y en México.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ