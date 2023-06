Facundo revela que su pelea con Lorena Herrera fue planeado por ella

Una de las peleas entre famosos más polémica a lo largo de la historia de la televisión mexicana fue protagonizada por Facundo y Lorena Herrera por allá de la década de los 2000, cuando estaba al aire el irreverente programa “Toma Libre”.

A más de 20 años de esta icónica pelea, es Facundo quien reveló durante una entrevista que la realidad es que fue la propia Lorena Herrera quien planeó todo, esto para ayudar al popular conductor a elevar el rating de la emisión la cual “nadie veía”.

Facundo aclara la pelea con Lorena Herrera

Fue durante su reciente visita al programa digital “Pinky Promise” conducido por Karla Díaz integrante de JNS cuando Facundo aclaró todo lo que sucedió en esa polémica pelea, la cual puso en el ojo del huracán a sus protagonistas, pues eso provocó la eterna duda que ha perseguido por años a la actriz mazatleca.

A través de la dinámica en dónde seguidores de la emisión mandan preguntas a los invitados, Facundo despejó las dudas de su eterna pelea con Lorena Herrera, aunque cabe aclarar que actualmente gozan de una buena amistad.

“¿Tu Pleito con Lorena Herrera fue planeado o real? Sincérate. Fue planeado, por Lorena Herrera, te lo juro”, dijo Facundo

Ante esto, Alex Montiel quien estaba caracterizado como “El Escorpión dorado” y Karla Díaz cuestionaron la veracidad de su respuesta pues la integrante de JNS aseguró que Lorena Herrera ha dicho que esa versión es falsa, a lo que Facundo comenzó a contar como estuvo aquella famosa pelea.

“Estábamos en el programa y era un programa en donde había unos nudistas, entonces, Lorena Herrera nos dice en el corte: ‘Ahorita que regresemos yo les digo a ustedes que se desnuden y luego ustedes me piden a mi que me desnude, ok, y yo me voy a enojar y me salgo del programa y ahorita que hay prensa van a ver que yo me salgo y hacemos un escándalo’, yo no ubicaba que un escándalo podía dejar tanto beneficio a un programa”, contó Facundo

Luego de esto, el creador de personajes como “Jaime Duende” recuerda que tras seguir los planes de Lorena Herrera, su programa que tenía 3 puntos de rating, se duplicó a seis.

“Una semana después el programa ya tenía éxito, gracias al escándalo de Lorena Herrera”, comentó Facundo

Mira sus declaraciones a partir del minuto 56:45

Tras este escándalo, Facundo contó en Pinky Promise que Lorena y él se encontraron en un club nocturno y ahí comenzaron a platicar de lo sucedido pero la actriz al darse cuenta que había una cámara de televisión cerca lo insultó y hasta una cachetada le dió, sin embargo, el conductor se percató de lo que estaba haciendo.

¿Lorena Herrera es hombre?

Luego de contar esto, Facundo reveló que lo que no fue planeado fue cuando puso en duda el género de Lorena Herrera y esto provocó que todos y cada uno de los novios de la actriz quisieran golpearlo después.

“Ella dijo: ‘es que se desnudó, se paró frente a mí y además tenía un chilito’ y yo dije: ‘pues sí por qué ella lo tiene más grande’ y ahí valió madre, esa parte no estaba planeada”, dijo Facundo

Finalmente Facundo con su ya conocido sentido del humor confesó que ya son buenos amigos y que incluso si Herrera de verdad fuera hombre podría llegar a dudar de su heterosexualidad.