Selena Gómez lanza icónica canción para celebrar su soltería: "Voy a hacer lo que quiero"

Selena Gómez deleitó a sus seguidores con su nuevo sencillo "Single Soon", el cuál ya contabiliza millones de vistas en Youtube, la cantante había dejado de lado su faceta de cantante para enfocarse en su carrera como actriz en la serie de "Only Murders in the Building".

En su nueva canción que fue lanzada este viernes, la mujer más seguida del mundo en Instagram afirma no preocuparse por tener pareja y dice frases como "voy a salir con quién quiera, saldré hasta tarde si quiero, voy a hacer lo que quiero... porque pronto estaré soltera".

¿Quién es la pareja de Selena Gómez?

Y es que la cantante ha estado en el ojo del huracán y ha sido atacada por la prensa del corazón por no tener pareja, siempre andan especulando sobre su vida privada porque no ha dado a conocer una relación formal desde que terminó con Justin Bieber en 2018 y él se casó con Hailey Bieber.

Desde entonces se le ha relacionado con artistas como Zayn Malik, Zedd, pero la interprete de "Love You Like a Love Song" jamás ha hablado al respecto. Selena ha preferido enfocarse también en su faceta de empresaria y dejar de lado la polémica, siempre trata de dar la vuelta a los rumores que la ligan con Justin Bieber y su esposa.

Selena es una de las artistas más queridas en Hollywood Foto: Instagram selenagomez

Sel también ha sido cuestionado por lucir con kilos de más o de menos, debido a que los paparazzis la persiguen en todo momento, la cantante ha aseverado que debido al lupus que padece y los medicamentos que toma a veces sube o baja de peso por lo mismo. Pero es una de las pocas artistas que se muestra al natural y que ha preferido no pasar por el quirófano.

SIGUE LEYENDO:

Selena Gómez revienta las redes sociales al posar en lencería roja

Selena Gómez cumple 31 años y preocupa a sus fans por recordar a Justin Bieber: VIDEO