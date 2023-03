La humillación de Hailey Bieber a Selena Gómez que la convirtió en la reina de Instagram al superar los 400 millones de seguidores

Todo lo que Selena Gómez toca se convierte en oro, hasta el bullying que aseguran le hacen Hailey Bieber, Kendall y Kylie Jenner, a quienes incluso han apodado las “mean girls de Hollywood” en clara referencia a la película “Chicas pesadas” que protagoniza Lindsay Lohan y que es todo un clásico.

Todo lo que Selena Gómez toca se convierte en oro, hasta el bullying Foto: Instagram Selena Gómez

Y es que tras varios acontecimientos, en las últimas semanas en las que las modelos y empresaria han sido acusadas de burlarse de la intérprete de “Love You Like a Love Song”, lo único que consiguieron fue perder miles de seguidores y convertir a Selena en la mujer más seguida en Instagram en todo el planeta al alcanzar más de 403 millones de seguidores.

Hay quienes afirman que Hailey estaba obsesionada de la relación de Justin y Selena Foto: Instagram Hailey Bieber

Todo empezó hace pocas semanas cuando en las fiestas decembrinas la exnovia de Justin Bieber posó en la playa en traje de baño, pero para algunos tenía unos kilos demás, en varias ocasiones la cantante ha dicho que los medicamentos que toma para controlar el lupus que padece la hacen subir y bajar de peso.

La actriz y cantante sube y baja de peso constantemente por los medicamentos que toma Foto: Instagram Selena Gó?mez

Horas después de que se viralizaran esas fotos, la hija de Stephen Baldwin salió junto a Kendall Jenner y otra amiga haciendo un TikTok usando el audio “No digo que lo merezca, pero el tiempo de Dios es siempre correcto”. Los fans de Selena Gomez enfurecidos afirmaron que se burlaba de su peso.

Los fans acusan que la esosa de Bieber se burló del peso de Selena Foto: TikTok

La polémica no paró ahí, posteriormente la actriz de "Only Murders in the Building" compartió un video en TikTok donde declaró "me he laminado las cejas demasiado por accidente". Horas después, Kylie Jenner publicó una selfie en videollamada con Hailey Bieber con la frase, "¿Esto fue un accidente?. Lo que desató la furia de los selenators quienes sostuvieron que ahora no había duda de que se estaban burlando. En respuesta la productora de “13 reasons why”, anunció que se retiraría de Tik Tok porque ya estaba grande para esa red social. Kylie salió a desmentir los hechos y Selena comentó que tampoco creía que lo hayan hecho con intención.

Acusaron a la esposa de Justin de burlarse de las cejas de la cantante de “Love You Like a Love Song” Foto: Especial

Sin embargo; diversos usuarios han demostrado mediante videos de TikTok e hilos de Twitter que el acoso a la actriz de origen mexicano ya viene de varios años atrás, empezó cuando Justin y ella iniciaron una relación, recordemos que el cantante de “Baby” era el crush de la mayoría de las adolescentes y Hailey Baldwin no era la excepción.

Hailey y el cantante canadiense se casaron en 2018 Foto: Especial

Incluso hay quienes afirman que Hailey estaba obsesionada de la relación de Justin Bieber y Selena Gómez y hasta hay videos de ella persiguiendo a su ahora esposo. Así como varios tuits donde se dice fan de “Jelena” el nombre como se les conocía a los cantantes cuando eran pareja. Además hay evidencia de cientos de Twitter que dedicó a Justin e incluso después seguía páginas de hate a Selena.

Hailey fue la más afectada, actualmente tiene 49.4 millones cuando rebasaba los 50 millones de seguidores Foto: Instagram Hailey Bieber

Selena Gomez, la reina de Instagram

Algunos afirman que el enojo de la menor del clan Kardashian es porque era la mujer más seguida en instagram y Selena estaba a un paso de arrebatarle la corona, el incidente sólo provocó que Selena ganara millones de seguidores en menos de dos semanas. Actualmente posee 403 millones de seguidores y es la mujer con más seguidores a nivel mundial. Mientras que Kylie Jenner 383 millones. Otros afirman que Kylie lo hizo para distraer la atención de su separación.

Selena dijo que la esposa de su ex la contactó para decirle que recibe amenazas de muerte y pidió que detuvieran el hate Foto: Instagram Selena Gómez

Hailey fue la más afectada, actualmente tiene 49.4 millones cuando rebasaba los 50 millones de seguidores, además fue cancelada al grado de que Selena dijo que la esposa de su ex la contactó para decirle que recibe amenazas de muerte y pidió que detuvieran el hate ya que no la representaba, pero lo que dejó anonadados a sus fanáticos es que incluso comenzó a seguirla. Y después Hailey la siguió en redes.

