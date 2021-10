Zayn Malik y Gigi Hadid TERMINAN tras supuesto acoso a madre de la modelo

Zayn Malik y Gigi Hadid habrían terminado su relación después de que el exintegrante de One Direction agrediera a su suegra, Yolanda Hadid, reportó el portal TMZ, el cual agregó que tras el incidente el cantante recibió cuatro cargos sumarios de acoso contra su pareja y la familiar de esta.

De acuerdo al medio de espectáculos estadounidense, el intérprete de 'Night Changes' tuvo una discusión violenta el 29 de septiembre en la casa de la familia a las afueras de Filadelfia. Durante la pelea el artista supuestamente insultó, agarró y empujó a Yolanda, mientras que a la madre de su hija Khai también la intimidó.

Según los documentos presentados en el condado de Bucks, Malik también intentó golpear a otro hombre, quien era guardia de seguridad, Por esta razón recibió cargos de acoso y violencia doméstica, sin embargo, el ex miembro de la boyband se declaró inocente, pero asumió la sentencia del juez.

¿Qué pasará con la hija de Zayn Malik y Gigi Hadid?

En septiembre del año pasado Zayn Malik y Gigi Hadid le dieron la bienvenida a su hija Khai. La pareja presumió en sus respectivas redes sociales algunas fotos con la pequeña de apenas meses de vida. Los fans estaban muy contentos de que los artistas estuvieran estables después de algunos altibajos en su relación.

Ahora los seguidores de la pareja se preguntan quién se hará cargo de la niña que a penas tiene un año. "No están juntos en este momento. Sin embargo, ambos son buenos padres '', reveló una fuente a la revista People, quien agregó que serán "co-padres", pues aunque Yolanda, es muy protectora con Gigi "quiere lo mejor para su hija y su nieta".

Al respecto, el ex miembro de One Direction lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que dijo que esta situación era un tema privado y que no quería que el conflicto afectara a su bebé.

“En un esfuerzo por proteger este espacio para mi hija no voy a contestar las informaciones que apuntan a una pelea con uno de los miembros de la familia de mi pareja que entró en nuestra casa mientras mi pareja se había marchado durante varias semanas. Esto es un asunto privado” añadió.

En 2016, Zayn lanzó el video musical "Pillow Talk" en el que Gigi era la protagonista, después confirmó su relación y la mantuvieron por alrededor de cinco años.

SIGUE LEYENDO:

