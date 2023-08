Andrea Legarreta revela que un pájaro rojo siempre la visita desde que murió su mamá

Sin duda alguna, Andrea Legarreta se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues hace tan solo 25 días, inesperadamente anunció a través de sus redes sociales que su madre, la señora Doña Isabel a quien de cariño siempre llamaba “Chabelita” falleció en su casa de Acapulco mientras dormía.

Desde entonces, la querida conductora de Hoy ha pasado días complicados tratando de salir adelante con la ausencia de su amada madre, sin embargo, sabe que hay pequeñas señales en las que se hace presente “Doña Chabelita”, y la más reciente es que un peculiar pajarito de color rojo la ha visitado en el jardín de su casa.

Andrea desea volver a abrazar a su mamá

Foto: IG @andrealegarreta

Luego de platicar con los medios de comunicación sobre cómo han sido estos días para ella, Andrea Legarreta reveló que hace poco un pájaro de color rojo la sorprendió, pues unos días antes recibió un mensaje muy especial.

Andrea Legarreta extraña mucho a su madre.

Foto: IG @andrealegarreta

Luego de sacar esta tarjeta, la conductora de Hoy tuvo una visita especial unos días después y es que, recuerda que un día al despertarse sintió una inquietud por abrir su ventana, al hacerlo, lo primero que vió fue a esa peculiar ave roja, la cual la acompañó durante 8 días.

“Algo me decía que tenía que abrir la ventana, cuando abro la cortina, había sobre una base de metal un pájaro rojo y no dejó de estar ahí más de 7 u 8 días”. contó Legarreta

Luego de esta agradable visita, la conductora de Hoy reveló que por varios días no la volvió a ver, pero el pasado 19 de agosto que le hicieron una misa a su madre, repentinamente, el pájaro rojo volvió a aparecer en su jardín e incluso se los enseñó a su hermanos.

Andrea Legarreta mostró al pájaro rojo que la visitó pro varios días

Foto: Captura de Pantalla

“Yo ya no lo veía, no sé si iba, pero yo ya no lo veía. Hicimos una misa para mi mamá el sábado pasado, estaban los hermanos de mi mamá; mi papá y yo estábamos en la cocina, preparándonos para irnos, y de repente volteo y lo veo (al pájaro rojo). De pronto uno, tal vez al extrañar, prefiere agarrarse de eso y pensar que sí es verdad, que sí es un mensaje y yo me quedó con que sí es un mensaje”, relató la conductora