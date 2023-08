Maryfer Centeno denuncia que la quieren censurar tras analizar a "Yahritza y su esencia": "trataron de atemorizarme"

Aunque ya han pasado varias semanas desde que se realizará una entrevista que Yaritza y su esencia dieron durante una de sus visitas a México en donde hicieron polémicas declaraciones sobre la gastronomía y una de las ciudades de nuestro país, la agrupación sigue dando de qué hablar.

Y es que, ahora Maryfer Centeno denunció en sus redes sociales que la han querido censurar, luego que la experta en grafología y expresión corporal analizó a los músicos en la reciente entrevista que dieron a Pepe Garza, y en donde llegó a la conclusión que los jóvenes no están arrepentidos de lo que dijeron sobre México y su comida.

Maryfer Centeno denuncia que quisieron censurarla.

¿Yahritza y su esencia censuraron a Maryfer Centeno?

Fue hace unos días, que la colaboradora de Hoy analizó la reciente entrevista que los integrantes de “Yahritza y su esencia” junto con su familia dieron a Pepe Garza, ahí, la experta en lenguaje corporal concluyó que los jóvenes no están arrepentidos de los comentarios que hicieron sobre nuestro país.

Además, Centeno refirió que Yahritza no estuvo consciente que sus declaraciones les iban a afectar tanto, e incluso todo esto les duele solamente por el lado de lo profesional.

Maryfer Centeno explica la censura de la que ha sido víctima

Luego del análisis que hizo Maryfer Centeno sobre los músicos, ésta expuso en sus redes sociales que una vez más había tratado de ser censurada, pues el video en donde habla del nulo arrepentimiento de los jóvenes fue bajado de la plataforma, además que recibió mensajes intimidantes.

“Hicieron una entrevista, que fue justamente el video que me borraron, y además tuvo una actividad muy extraña ayer en todas mis redes, comentario evidentemente tratando de atemorizarme”, dijo Centeno

Y es que la grafóloga asegura que en este tipo de situaciones cada vez va tomando más experiencia pues no es la primera vez que tratan de censurarla, por lo que ya sabe cómo actuar.

“A estas alturas yo ya me siento más fuerte para lo comentarios, mucho más, pero me parece tan injusto que cuando dices la verdad y es incómoda, se enojan tanto”, dijo Maryfer Centeno

Cabe señalar que en este video en donde expone la censura de sus videos, Maryfer asegura que en el mismo video también mencionó que ellos merecían una segunda oportunidad pues todos los seres humanos se equivocan en alguna ocasión de sus vidas.

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre Yahritza y su esencia?

En la mayoría de su análisis, Maryfer Centeno habló sobre Yahrititza quien es quien más habla en dicha entrevista, incluso la joven cantante hubo un momento en que estuvo a punto de llorar al hablar de las amenazas en contra de su hermano, sin embargo, Centeno asegura que las expresiones de la intérprete solo reflejan censura.

Luego de analizar más su comportamiento en dicha entrevista, Centeno asegura que no encuentra en ninguno de los integrantes de “Yahritza y su esencia” algo de arrepentimiento, más bien ellos solo lo ven por el lado de las afectaciones a su carrera y negocio.

“La conclusión más importante es que no, no hay arrepentimiento, no hay pena, no hay vergüenza, lo que hay es tristeza por que están siendo cancelados y de alguna forma su negocio se está viendo muy afectado…”, dijo Centeno

Y es que, durante la entrevista los músicos explican que ellos no conocen muy bien nuestro país y que si hablan inglés es por que así crecieron ellos, además recordaron que en varias ocasiones defendieron a mexicanos por no saber hablar inglés, por lo que piden que no los critique no por hablar en español: “Es importante mencionar que no hay arrepentimiento, ni reflexión acerca de los comentarios vertidos acerca del país, finalmente las expresiones faciales no mienten y corresponden más a enojo, a molestia".

Finalmente, la también colaboradora de Hoy cree que hay muchas personas dispuestas a darles una segunda oportunidad, pues todos se equivocan en alguna vez en su vida, sin embargo, deja claro que los músicos no están arrepentidos de sus declaraciones: “Sin duda alguna, Yahritza sigue molesta con la situación, en ningún momento podemos ver que esté haciendo una expresión facial de estar de alguna forma apenada por los comentarios, sino que las consecuencias ella no se las imaginaba, eso es lo que me parece a mi que es la realidad”.