Wendy Guevara y Nicola Porcella revivirán su historia de amor en una telenovela

Wendy Guevara y Nicola Porcella volverán a ser pareja y revivirán una historia de amor, esta vez en una telenovela, así lo confirmó Juan Osorio, el famoso productor de la pantalla chica que había prometido que la ganadora de La Casa de los Famosos México estaría en uno de sus proyectos. Los fans de las celebridades están muy contentos de volverlos a ver trabajar juntos, haciendo la dupla que conquistó a todo el público durante el reality.

Durante las primeras semanas del programa, la integrante de "Las Perdidas" había "amenazado" a Emilio Osorio con nominarlo si no le pedía a su papá que la incluyera en una telenovela. El productor de Televisa no perdió tiempo en atender su llamado y le prometió que le daría un personaje es su próximo proyecto. Después de que se terminó el reality, Juan mantuvo su palabra por lo que recientemente anunció detalles sobre el melodrama en el que estará la influencer.

Wendy y Nicola se hicieron pasar por "pareja" en La Casa de los Famosos Foto: Televisa

¿Wendy Guevara y Nicola Porcella protagonizarán una telenovela?

Hace unos días, el productor hizo un live en su cuenta de TikTok en el que contestó algunas preguntas de sus fanáticos, por lo que como era de esperarse los cuestionamientos más se repetían era sobre Wendy. Juan Osorio sorprendió a sus seguidores al revelar que la estrella del reality no estaría sola en el próxima telenovela, ya que la acompañaría su ex compañero de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella, con el que hizo una pareja que conquistó al público.

“Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. Wencola, yo siempre hago caso al público que son los seguidores, 'Team Infierno'”, dijo el papá de Emilio Osorio, quien también fue parte del famoso programa. Hasta el momento, no dio detalles de sus respectivos personajes o si serán los principales, sin embargo, dejó ver que posiblemente sean pareja en la historia, debido a que utilizó el nombre que les dieron en redes sociales.

¿Cómo se llama la nueva telenovela de Wendy y Nicola?

De acuerdo a lo que dijo el productor en su transmisión en vivo, la nueva telenovela llevará el nombre "Amor sin receta", no obstante, no habló nada más sobre el historia, solo que ambas celebridades estarían entre el reparto. Esta noticia impacto hasta al propio Nicola Porcella, quien acaba de regresar a México después de unos días de estar con su familia y amigos en Perú. En un comentario en TikTok, el actor escribió "Ni yo sabía jajaja", por lo que podría ser que aún no esté confirmada su participación.

Wendy y Nicola estarían en "Amor sin receta" Foto: Televisa

En tanto, los fans de la pareja y del actor peruano, que ganó popularidad y que ahora vivirá en México, están felices de volverlos a ver juntos. “Gracias no me lo perderé”, “será todo un exito”, “Digan en que canal”, “Desde cuando”, “Esta es una bella oportunidad para Wendy y Nicola”, “Ya quiero que empiece”, “Ya los extraño”, “Desde cuando empieza”, “Espero verlo pronto a mis favoritos”, “Son lo máximo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

