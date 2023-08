Sara Sosa regresa a los escenarios e interpreta temas de José José: VIDEO

Sara Sosa volvió a los escenarios para rendirle un homenaje a su reconocido padre José José, durante el 25 Aniversario del Carnaval de Carolinas 2023 que se realizó en Estados Unidos el pasado 20 de agosto, el icónico cantante mexicano falleció hace casi cuatro años y hasta el día de hoy sus hijos se encuentran distanciados.

En redes sociales circulan varios videos de su presentación, la joven viste con un pantalón negro, tacones azules y una blusa negra escotada. El cabello decidió traerlo suelto y planchado mientras cantaba los éxitos que le dieron la fama a su padre y le concedieron un lugar en el corazón del público.

En el evento recibió un reconocimiento por parte de los organizadores, quienes también recordaron a su padre "El príncipe de la canción", quienes destacaron la trayectoria de su recordado papá y de la también hija de Sara Salazar.

"Sarita los ama, Sarita los quiere, dejen todo en el olvido, ojalá estas imágenes le lleguen a sus hermanos" dijo uno de los organizadores quién aseguró que ella está en disposición de acercarse a sus medios hermanos, de acuerdo al video compartido por el programa De primera mano.

Sara Sosa envía un contundente mensaje a Anel y Marisol

Sara Sosa volvió a la controversia, ahora al enviar un mensaje a Anel Noreña y Marisol Sosa quienes actualmente mantienen una guerra de declaraciones derivada de los derechos de José José, la joven dejó en claro que está en desacuerdo con la forma de proceder de la exesposa de su padre.

“Es muy triste la situación que está pasando pero yo sé que todo se va a arreglar", declaró Sara Sosa.

Junto a su padre y su madre Sara Salazar Foto: Instagram sari_oficial

Al ser cuestionada sobre qué piensa de que Marisol no pueda usar el nombre de José José dijo "eso no debe ser un problema. Hay que seguir con el legado de José José y seamos nosotros los hijos u otra persona, lo debe poder usar”. E incluso aseveró que no tiene miedo de usar el nombre de su padre. Además pidió a ambas mantener la calma “que oremos mucho, que pongan a Dios primero, porque eso hace que todo caiga en su lugar”.

Sara Sosa opina sobre los problemas entre Marisol y Anel Noreña

Y es que madre e hija han estado en la polémica debido a que Anel Noroña es la dueña de los derechos del “Príncipe de la canción” y no le permite a Marisol utilizar el nombre de “José José” en los eventos que ha realizado y homenajes, lo que ha desatado la crítica de los seguidores del desaparecido artista y de su propia hija.

Sin embargo, la exesposa del intérprete de “El Triste” argumentó que si le podía permitir utilizar el nombre a su hija siempre y cuando ellas tengan una relación de familia, porque los trata como si no fueran familia y eso es lo que mantiene molesta a la también actriz, Anel asegura que si Marisol se acerca a la familia le permitirá usar el nombre sin cobrarle.

SIGUE LEYENDO:

Marysol Sosa esperaba que su madre Anel Noreña la buscara el fin de semana: "me hubiera encantado recibir una llamada"

Marysol Sosa recuerda a José José con el show “Amar, querer y rockear”