Marysol Sosa recuerda a José José con el show “Amar, querer y rockear”

A 25 años del disco que los rockeros de México hicieron en honor a José José, su hija Marysol Sosa reúne de nuevo a los músicos, ahora para hacer un concierto en vivo este sábado en el Frontón México y recordar algunas anécdotas que vivieron con El Príncipe de la canción.

“Mi papá estaba muy contento y agradecido de que su música tuviera tanto alcance y llegara a otras generaciones. Fue un momento muy particular, ya había tributos a otros artistas, pero nunca como el que se le hizo a él y sobre todo porque ese material fue un disco muy vendido. Lo compraban rockeros y los fans de él”, recordó Marysol.

En este disco participaron Molotov, La Lupita, Café Tacuba, Julieta Venegas, Moenia, Beto Cuevas, y Aleks Syntek, entre otros. A este show en vivo regresan Micky Huidobro, Rubén Albarrán y Lino Nava, quien también es productor del concepto junto a Sosa, de hecho es este último músico el que ha compartido grandes anécdotas que vivió con José Rómulo Sosa Ortiz, nombre del cantante.

En esta presentación también estará La Cuca, La Castañeda y Rostros Ocultos interpretando nuevas versiones de los éxitos de José José, por lo que Marysol no descarta que más adelante se realice un nuevo disco. Además, en algunas canciones, ella misma se sumará a las bandas, por lo que será su primera vez cantando rock.

“Estoy muy emocionada, es la primera vez que me subo al escenario a cantar con ellos y estoy fascinada porque conozco bien a los grupos, no es un género nuevo para mí. Los escuchaba y crecí con su música, sólo no los conocía en persona y ahora me da mucho gusto convivir con ellos, porque hay gente tan inteligente, culta y educada al respecto”, agregó.