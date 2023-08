"Si no es telenovela", Daniela Romo descarta que Luis Miguel tenga dobles y se lanza contra los fans

Daniela Romo, quien es una de las cantantes y actrices más reconocidas de la industria del espectáculo en México, ha dejado en claro en más de una ocasión que es una gran admiradora del trabajo de Luis Miguel y debido a ello, en un reciente encuentro con la prensa fue cuestionada sobre la teoría en la que se afirma que “El Sol” tiene un doble que lo sustituye en sus conciertos, por lo que la intérprete de “Mentiras” descartó esta posibilidad y no conforme con ello se lanzó contra los fans que le han dado fuerza a esta versión.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa donde Daniela Romo fue cuestionada sobre las teorías en las que se asegura que Luis Miguel tiene un doble y la intérprete de éxitos como “Celos” y “De mi enamórate” fue tajante al descartarla y con cierto tono de molestia en su discurso aseguró que nada tiene conformes a los fans.

¿Luis Miguel tiene dobles? Esto cree Daniela Romo

“¡Ay no, eso sí ya se pasó! Mira, lo único que me da miedo a mí es lo de la inteligencia artificial, me parece “too mucking fuch” (sic) pero de que haya dobles no puede haber un doble de una persona, o sea, no es telenovela, que tenía al gemelo perdido y que también cantaba igual que tú, no, no, eso es imposible. Nada nos acomoda nunca, que engordé tantito, que eres un gordo, que enflaqué y me pongo poca madre… o sea ¿qué te pasa? Perdón, pero nunca nada nos acomoda, siempre vamos a señalar” señaló Daniela Romo.

Para finalizar su opinión sobre el tema, Daniela Romo mencionó que a lo largo de su carrera también ha tenido que lidiar con críticas, sin embargo, ha decidido dejarlas a un lado debido a que “es la que es” y no pretende cambiar nada sobre su personalidad ni físico. “Yo soy yo y ya, cada quién es la que es, y ahora sí que, como dice una canción de Serrat: ‘Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio'”, sentenció.

Daniela Romo revela su postura ante los corridos tumbados

En ocasiones anteriores, Daniela Romo ha emitido controversiales opiniones sobre los corridos tumbados y sus intérpretes, sin embargo, al ser cuestionada nuevamente sobre el tema fue muy clara al asegurar que este género no le gusta del todo debido a que en muchas ocasiones no comprende sus letras debido al cambio generacional, sin embargo, mencionó que no se negaría a “mover el bote” si le parece agradable alguna melodía, pero fue clara al asegurar que prefiere por mucho la música romántica como las baladas pues fue dicho género con el que ha convivido la mayor parte de su vida.

Daniela Romo ha causado polémica en más de una ocasión por su postura ante los corridos tumbados. Foto: IG: danielaromoweb

“No es lo mío, no es mi música, mi tiempo, lo que me tocó, pero no voy a dejar de aceptar que todo cambia y veo a mucha gente que lo disfruta, seamos todos felices, puedo mover el bote, pero no las puedo entender muy bien, esas no son mis letras, yo canto otra cosa y por eso sobrevivimos nosotros, ahorita lo que se crea es otro, están en su momento y en su tiempo, los felicito, está bien, pero así es la vida, todo va pasando y lo que es bueno se queda”, señaló Daniela Romo, quien también mencionó que no cree que el romanticismo se acabe nunca.