Marjorie de Sousa paraliza la red con el traje de baño con más estilo de la temporada

Marjorie de Sousa es una de las venezolanas que ha adquirido a lo largo de los años una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. La actriz sabe dejar enmudecidos a todos sus fans, a pesar de tener 43 años y donde más lo hace es en Instagram, red social donde supera los 9 millones y medio de seguidores.

Marjorie impone tendencia con todo lo que usa y es una fuente de inspiración para mujeres de diferentes generaciones. Quienes buscan en sus redes sociales podrán verla con diferentes outfits con los que ostenta su hermosura en diferentes ocasiones y donde quiera que vaya.

Marjorie de Sousa posando. Fuente: Instagram

La nacida en Caracas no le teme a nada y busca las maneras de seguir sumando seguidores en las plataformas 2.0. Para eso debe subir las temperaturas de la manera que sepa, pero afortunadamente no es algo que le cueste, ya que Marjorie de Sousa, es dueña de una figura como no hay dos en el continente.

Relajada en la playa, Marjorie de Sousa enamoró a sus seguidores

Marjorie de Sousa enloqueció a sus fans gracias a una de las últimas publicaciones que realizó a través de su perfil oficial de la red social de la camarita en la que dejó en claro que no se permite perder el glamour ni cuando está tomándose un relax.

Marjorie de Sousa posando. Fuente: Instagram

Marjorie subió un video donde muestra que esta vestida con traje de baño y lentes, tomando un descanso merecido de su enorme agenda laboral. En el corto, se la puede ver con un cambio de bañador, pero con el mismo glamour que siempre la ha caracterizado.

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa: Marjorie de Sousa paraliza la red en traje de baño, ideal para resaltar atributos

Marjorie de Souza se llevó todas las miradas en juvenil traje de baño