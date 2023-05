Marjorie de Souza se llevó todas las miradas en juvenil traje de baño

Marjorie de Sousa es una de las venezolanas que ha adquirido a lo largo de los años una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. La actriz sabe dejar enmudecidos a todos sus fans, a pesar de tener 43 años y donde más lo hace es en Instagram, red social donde supera los 9 millones de seguidores.

Marjorie de Sousa enloqueció a sus fans gracias a una de las últimas publicaciones que realizó a través de su perfil oficial de la red social de la camarita en la que dejó en claro que no se permite perder el glamour ni cuando está despintada o con atuendos de entre casa como los que usa para ir al gimnasio.

Marjorie De Sousa posando. Fuente: Instagram

La nacida en Caracas no le teme a nada y busca las maneras de seguir sumando seguidores en las plataformas 2.0. Para eso debe subir las temperaturas de la manera que sepa, pero afortunadamente no es algo que le cueste, ya que Marjorie, es dueña de una figura como no hay dos en el continente.

Marjorie de Sousa enseña cómo se deben usar los trajes de baño

Pese a que la venezolana difundió las imágenes y videos a través de sus historias, Marjorie no dejó con las manos vacías a sus millones de fieles y posando sobre el reflejo de unas gafas, publicó en su feed material subido de tono.

Marjorie De Sousa posando. Fuente: Instagram

Se trata de imágenes que la tienen posando dentro del agua con un llamativo bañador de dos partes que remarcan todas sus siluetas y le valieron más de 40 mil likes a Marjorie de Sousa, que en un video en sus contenidos temporales repitió la aparición con glamour mientras disfruta de sus vacaciones.

