Desde la playa: Marjorie de Sousa paraliza la red en traje de baño, ideal para resaltar atributos

Marjorie De Sousa ha adquirido a lo largo de los años una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. La excelente actriz y también modelo comparte todo tipo de contenido para que sus más de 9.8 millones de seguidores de Instagram queden atónitos con su belleza traída desde Sudamérica.

En la red social de la camarita la venezolana no se guarda nada y sus casi 10 millones de fans apuestan a que constantemente les llegue contenido reciente para no perder la posibilidad de enamorarse como lo ha hecho a lo largo de los últimos años. No cabe dudas que Marjorie De Sousa ha dejado a su país bien representado.

Marjorie de Sousa posando. Fuente: Instagram

Marjorie De Sousa, nacida en Caracas hace 43 años aprovecha siempre la popularidad para acaparar las miradas de todos en las redes sociales. A mediados de este año, una de las protagonistas de la telenovela "La Desalmada", fue parte de la final del reality La Casa de los Famosos donde fue la presentadora del ansiado desenlace.

En traje de baño, Marjorie De Sousa mostró sus mejores poses

En las últimas horas, Marjorie de Souza compartió un video en la red social de la camarita en el que presume un bikini de color amarillo, con el cual dejó claro que a los 43 años es dueña de n cuerpazo privilegiado y de los más envidiables de todo el continente. A su vez, se ganó todos los elogios posibles.

Marjorie de Sousa posando. Fuente: Instagram

“Ya es viernes!!! estás listo para disfrutar este fin de semana??? cuál es tu plan favorito ???”, fue la descripción que De Sousa uso para su posteo en el feed de Instagram mientras se ven todas las poses que sabe hacer y que fueron motivo para que le regalen más de 13 mil likes.

SEGUÍ LEYENDO:

Marjorie de Sousa demuestra la minifalda más en tendencia de la primavera

Marjorie de Sousa se une a la tendencia de los coloridos leggins y se proclama reina de la primavera