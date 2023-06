Marjorie de Sousa demuestra la minifalda más en tendencia de la primavera

Marjorie de Sousa ha captado la atención del mundo no solo por su belleza y carisma, sino también por su talento como actriz. Pero, además, es todo un fenómeno de las redes sociales, ya que tan sólo en Instagram posee 9.6 millones de seguidores, a quienes constantemente sorprende con sus outfits.

Marjorie de Sousa es una venezolana que ha adquirido a lo largo de los años una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. La excelente intérprete de papeles no solo busca romper corazones con cada post sino también, marcar tendencias para toda temporada y esta primavera no será la excepción a la regla.

Marjorie de Sousa posando. Fuente Instagram

A sus 43 años, Marjorie impone tendencia con todo lo que usa y es una fuente de inspiración para mujeres de diferentes generaciones. Quienes busquen en sus redes sociales podrán verla con diferentes outfits con los que ostenta su hermosura en diferentes ocasiones y donde quiera que vaya.

Con un conjunto explosivo, Marjorie de Sousa enamoró a todos

Marjorie, nacida en Caracas no le teme a nada y busca las maneras de seguir sumando seguidores en las plataformas 2.0. Para eso debe subir las temperaturas de la manera que sepa, pero afortunadamente no es algo que le cueste, ya que, es dueña de una figura como no hay dos en el continente.

Marjorie de Sousa posando. Fuente Instagram

Recientemente se enfundó en un conjunto amarillo de minifalda y chaqueta para enfrentar las cámaras de Golpe de suerte, programa local en el que Marjorie de Sousa participó. Su posteo donde pudimos ver este atrapante atuendo, le dio a la venezolana más de 12 mil likes y cientos de comentarios que resaltan su físico.

