Revelan que Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían en una nueva crisis por culpa de Shakira

Gerard Piqué y la joven catalana, Clara Chía, san dado mucho de qué hablar durante el último año, luego de que se confirmara que el exfutbolista español le fue infiel a Shakira y que tras su separación presentara públicamente a la joven española como su nueva novia. Esto fue todo un escándalo y trajo problemas para dentro de la nueva pareja.

Clara Chía Martí no solo genera notas de boda, convivencia o embarazo sino además, se habla que la joven de 23 años no estaría muy feliz con el empresario por haber aceptado la condición de Shakira en el acuerdo de separación, en la cual establecería que Clara no puede tener contacto con Milan y Sasha, hijos de la colombiana y Piqué.

Clara Chía Martí y Piqué. Fuente: Archivo.

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí penden de un hilo

Como no podía ser de otra manera, Gerard Piqué fue el blanco por una supuesta infidelidad a novia. Recientemente el vidente y astrólogo conocido como El Niño Prodigio habló para People en Español sobre lo que él ve en esa relación y anticipó una nueva infidelidad por parte del exfutbolista. “Se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante” afirmó el vidente.

Según el vidente, la relación entre Clara Chía Martí y el ex futbolista no estaría pasando por el mejor momento, debido a que el empresario le sería difícil mantenerse fiel a la joven de 23 años. En ese sentido, anticipó que quien la va a pasar mal en todo esto es Clara Chía, “va a pasar mucho problema, muchas contrariedades pero ella sí se ve muy enamorada de él”, aseguró.

Clara Chía Martí y Piqué. Fuente: Archivo.

Sobre los rumores que han surgido sobre la posibilidad de que los enamorados contraigan nupcias, el astrólogo señaló que no había un camino claro, pero lo que sí reveló es que la joven española está totalmente decidida a tener un hijo con Gerard Piqué, aunque no se sabe qué tan interesado esté el ex defensa del FC Barcelona en ese aspecto.

