Andrea Legarreta revela que presintió la muerte de su madre: “Nuestras almas se estaban despidiendo”

Andrea Legarreta acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó en claro que sigue sumamente afectada por la muerte de su madre y lo que más sorprendió de dicho post fue que la conductora estelar de “Hoy” confesó que presintió la muerte de su amada “Chabelita” en el último encuentro que tuvieron.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Andrea Legarreta realizó la publicación en cuestión, la cual, consistió en un breve video en el que se muestra el momento exacto en el que su madre, Isabel Martínez, le dio la bendición por última vez, lo cual ocurrió el pasado 12 de julio, cuando la conductora de “Hoy” celebró su cumpleaños número 52 y también detalló que esa ocasión fue la última vez que vio con vida a su madre, quien perdió la vida el pasado 30 de julio, asimismo, señaló que en ese último encuentro presintió la partida de su madre.

Andrea Legarreta confesó que presintió la muerte de su madre. Foto: IG: andrealegarreta

“Y ese día… el día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida, la última vez que me diste tu bendición, te llené de besos y tú a mí, me llenaste de amor y en esa última mirada antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo, nuestros ojos se vieron por última vez, no sé cómo explicarlo, hay cosas que no se explican, se sienten. Mamita… Y tan sólo unos días después fue tu partida de este plano”, comenzó su texto Andrea Legarreta.

En otro momento de su mensaje, Andrea Legarreta dejó ver que sigue sumamente afectada por la repentina muerte de su madre pues no reparó en decir que se siente sumamente triste y hasta confesó que si pudiera regresar el tiempo lo haría para abrazar y besar mucho más a su madre.

“Si pudiera regresar el tiempo, hubiera regresado a abrazarte más y besarte más y hablar más y decirte más veces “Te amo” viéndote a los ojos. Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien, te siento, vives en mí, mi corazón está muy triste, mi alma también, me faltas a cada instante, me falta mi copiloto, nuestras llamadas de todos los días, nuestras risas, tus consejos, me falta TODO lo que me daba mi Má…” sentenció Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta agradeció a la vida por los padres que le tocaron. Foto: IG: andrealegarreta

Para finalizar, Andrea Legarreta también aprovechó para agradecer por la extraordinaria madre que tuvo, además, también aprovechó para reconocer a su padre, Juan Legarreta, quien ha lidiado con esta situación “como todo un guerrero” y envió un valioso mensaje para todos sus seguidores.

“Honrada estoy por ser tu hija, gracias amor precioso, mi reina hermosa, mi amada Chabelita (…) nos reuniremos algún día amorcito. Aquí te cuidamos y llenamos de amor a mi papi que es otro hermoso regalo de Dios y un gran guerrero. Amen mucho a sus padres. ¡Llénenlos de besos, amor y agradecimiento! No los abandonen, agradezcan cada instante a su lado, celebren su vida y háganlos sentir amados, valorados y respetados. Apapáchenlos mucho, el tiempo vuela, no se queden con ganas de nada” finalizó Andrea Legarreta.