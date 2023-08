Reaparece la “Maestra Canuta” a los 94 años y pide a gritos trabajo para los “actores viejos”

Martha Ofelia Galindo, quién es recordada por su emblemático personaje de “La Maestra Canuta” en “Cero en Conducta” y “La Escuelita VIP”, reapareció ante los medios a los 94 años de edad y la actriz sorprendió debido al extraordinario estado físico y mental en el que se encuentra, incluso, dejó boquiabierto a más de uno al proponer que se cree una compañía de “actores viejos” pues considera que su experiencia se está desaprovechando y detalló que le gustaría volver a la televisión.

La reaparición de Martha Ofelia Galindo ocurrió hace unos días cuando hizo acto de presencia en un conocido teatro de la Ciudad de México donde se realizó un homenaje a Eric del Castillo por sus 70 años de carrera artística y fue aquí donde la entrañable “Maestra Canuta” concedió una breve entrevista para el portal llamado “Las Marianotas” y durante la charla, la reconocida actriz dijo sentirse muy contenta por el homenaje a su colega y señaló que le gustaría que se hiciera lo mismo con todos los “actores viejos”.

"La Maestra Canuta" es uno de los personajes más recordados de "Cero en Conducta". Foto: IG: distritocomedia

“Me siento muy contenta que reconozcan a la gente como Erik (del Castillo), ojalá que a todos los actores viejos se les reconozca la carrera y lo que han dejado a nuestro país”, comentó Martha Ofelia Galindo, quien el pasado mes de julio cumplió 94 años de edad.

“Martha Ofelia Galindo pide trabajo para los “actores viejos”

En otro momento de la entrevista, Martha Ofelia Galindo fue cuestionada sobre la posibilidad de que reciba un homenaje, pero señaló que no le gusta la idea, pero lo que sí le parecería una mejor idea es que se generara una compañía de “actores viejos” para que tengan la oportunidad de trabajar y transmitir su conocimiento a generaciones nuevas.

“No me gustarían homenajes, me gustaría que se hiciera una compañía de actores viejos, eso es lo que me gustaría, que nos tomen en cuenta para trabajar, México es el único país al que, creo, no le importan los actores viejos, es una aberración total, porque precisamente los actores viejos tenemos una experiencia inmensa que se podría aprovechar y hacer muy bien porque en todos los países hay compañías de actores viejos, a mí me gustaría hacer teatro, aunque la tele también me gusta mucho, pero como te digo, es una estupidez que la gente no aproveche el talento y la experiencia de una gran parte de actores viejos que podríamos estar juntos”, sentenció la actriz.

Para finalizar, Martha Ofelia Galindo señaló que recuerda con mucho cariño su personaje de “La Maestra Canuta” y le resulta gratificante que al menos cuatro generaciones hayan crecido viéndola en la pantalla chica, asimismo, recordó que inició su carrera artística desde la década de 1940 y reiteró que si se alejó del ambiente artístico fue por la falta de oportunidades.

Martha Ofelia Guzmán se encuentra alejada de la televisión desde el 2015. Foto: IG: distritocomedia

“Sí, uno de mis grandes personajes es “La Maestra Canuta”, la recuerdo con mucho cariño, todavía la están pasando y bueno y ya llevo cuatro generaciones (…) Empecé a actuar en los 40’s en el Teatro Infantil de Bellas Artes dirigidos en ese tiempo por la maestra Clementina Otero en el puro teatro de Bellas Artes después nos contrataron a un grupo de actores para hacer los primeros doblajes en Nueva York, de ahí regresé a México y de ahí he tenido muchas obras de teatro, luego entré a televisión y bendito Dios no paré hasta hace poco”, finalizó Martha Ofelia Galindo.