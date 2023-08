Mariana Echeverría confiesa cómo supera la pérdida de su segundo bebé

Luego de haber sufrido un aborto espontáneo, Mariana Echeverría reapareció ante los medios para hablar acerca de su situación actual y aunque dejó ver que todavía se encuentra atravesando su duelo, la querida actriz y conductora también aseguró que se mantiene positiva y reveló cómo es que ha encontrado la fortaleza para poder superar la pérdida del que sería su segundo hijo o hija.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que en lo que va del año Mariana Echeverría y Oscar Jiménez han intentado darle un hermanito a su hijo Lucca en dos ocasiones, sin embargo, ambas terminaron en abortos espontáneos y en esta segunda ocasión la querida integrante de “Me Caigo de Risa” ha sido muy abierta con su proceso de duelo, sin embargo, solo lo había hecho en sus redes sociales, pero hace apenas unos días finalmente se enfrentó a la prensa y aunque al principio aclaró que solo hablaría de su vida profesional, terminó haciendo referencia sobre su delicado proceso.

Este encuentro de Mariana Echeverría con distintos medios de comunicación ocurrió durante la presentación del nuevo reality show de Televisa llamado “Hotel VIP” donde asumirá el papel de conductora y como se dijo antes en un principio se negó a hablar ante los reporteros, pero de inmediato cambio de opinión y después de aclarar que solo hablaría del plano laboral dijo sentirse muy contenta con este proyecto pues es así cómo se distrae y encuentra la fortaleza para superar el mal momento por el que atraviesa.

“Estoy feliz, me llegó la noticia del cielo. Me cayó este programa no sé de dónde, pero estoy feliz, estoy emocionada, estoy ansiosa por empezar este proyecto, así que muy contenta”, comenzó Mariana Echeverría.

“Como ya lo dije en mis redes sociales, el trabajo es vida para mí, estar activa, venir, que me abracen, que me apapachen, estar distraída, estar pensando en otras cosas, tener el cariño de la gente eso me da un buen de fortaleza. Yo creo que, si me quedaba en mi casa, no sé qué hubiera pasado, entonces, tengo un angelito que me cuida, que me protege y que me dijo: 'A ver, ahí te va (este proyecto) y aquí estoy'', sentenció Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría ha sido muy abierta con su proceso de duelo en redes sociales. Foto: IG: marianaecheve

Para finalizar, Mariana Echeverría señaló que se ha sentido muy querida por todas las muestras de cariño que ha recibido, además, agregó que está en paz con Dios pues “él sabe cómo hace las cosas”, por lo que no le queda otra opción más que seguir adelante.

“Aquí es donde me doy cuenta de lo mucho que me quiere la gente, creo que yo les he entregado ese amor recíproco, así que estoy agradecida con todos mis compañeros del medio, con la gente que me sigue, con la prensa, me siento muy querida, Dios sabe por qué lo hace y aquí estoy de pie, no hay más”, culminó Mariana Echeverría, quien señaló que pese a que tiene pensado enfocarse en el trabajo en los próximos meses no pretende descuidar sus facetas de madre y esposa.