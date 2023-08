Mariana Echeverría regresa a los foros de televisión a unos días de anunciar la pérdida de su bebé

Fue el pasado 30 de julio cuando a través de sus redes sociales, Mariana Echeverría lamentablemente anunció que había perdido a su bebé, desde entonces la querida conductora no se había pronunciado al respecto, sin embargo, hace algunas horas compartió que ya retomó su trabajo.

Fue en Instagram en donde la integrante de “la familia disfuncional” de “Me Caigo de Risa”, compartió una fotografía en donde se le ve sentada en un foro de televisión, en dicha publicación la también actriz compartió cómo ha sido su vida en estos días.

Así anunció la triste noticia

Foto: IG @marianaecheve

Para nadie es un secreto el gran dolor que invade a Mariana Echeverría y a su familia luego de haber perdido a ese bebé que era tan esperado por ella y su esposo, sin embargo, la conductora ha decidido retomar su vida, luego de haberse tomado unos días.

Y es que, la conductora y esposa del arquero de Las Águilas del América, no solo compartió la fotografía de su regreso a los foros de televisión, sino que, se tomó un momento para escribir un extenso texto y reflexionar sobre ese dolor que la embarga, pero sobre todo lo importante que es el darse un tiempo, expresar sus sentimientos e ir sanando poco a poco, pues asegura que cada persona tiene su ritmo y tiempo para hacerlo

“No tienes que sentirte obligada a hacer como si no pasó nada. No tienes que contener las lágrimas. Estamos acostumbrados a esconder este tipo de tragedias, a no hablarlas. Y aunque los abortos espontáneos son comunes, nadie habla de ellos, las mujeres que lo sufren sienten que son las únicas y las invade una dolorosa soledad. Entonces temen hablar de su pérdida, y la pena no procesada deja heridas”, escribió Mariana