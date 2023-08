Mariana Echeverría reaparece tras perder a su bebé, manda alentador mensaje: "el show debe continuar"

Después de informar la pérdida del bebé que estaba esperando junto a su esposo, Óscar Jiménez, portero del América, Mariana Echeverría se hizo presente en sus historias en Instagram para hablar del proceso que está viviendo y cómo se siente tras compartir la lamentable noticia.

Fue hace un par de días cuando la estrella de "Me Caigo de Risa" compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a su bebé. Inmediatamente sus amigos y seguidores en redes sociales le externaron todo su apoyo en el complicado momento que está viviendo junto a su familia.

Tras varios días en completo silencio, este martes 1 de agosto, la integrante de "La Familia Disfuncional" subió dos videos en los que habló de su salud, de su trabajo y la manera en la que poco a poco comienza a retomar sus actividades gracias al apoyo de su hijo y de su esposo.

En su primera historia en Instagram, Mariana Echeverría confesó que está viviendo "un día a la vez" después de perder a su bebé. Reiteró que todo el apoyo que ha recibido de parte de sus familiares y amigos ha sido muy importante para intentar salir adelante.

Después de confirmar que va mejorando día con día, la también colaboradora del "programa Hoy" dijo que su esposo, Óscar Jiménez y su hijo, Lucca, han estado con ella en todo momento, además, ha recibido el apoyo de cientos de mamás que tuvieron la misma experiencia que ella.

"Me siento mucho mejor que ayer, día a día irá mejorando la situación. Agradezco a todos los que me apoyaron", dijo.

En su segunda historia, Mariana Echeverría contó que desafortunadamente no todo ha sido apoyo en estos momentos, pues un número considerable de internautas la cuestionaron por continuar con sus actividades a pesar de que estaba esperando un bebé. La modelo dijo que la información es falsa, pero a partir de ahora sí continuará participando en la gira de "Me Caigo de Risa".

"Me llegaron mensajes de mamás diciéndome que me subí al escenario inclinado estando embarazada, lo cual es falso. Me Caigo de Risa lo grabamos a inicio de año, pero es otra historia. El show debe continuar, estaré presentándome en la gira", contó.