Galilea Montijo: el tierno apodo con el que llama a su apuesto novio español

Luego de varios meses de incertidumbre, Galilea Montijo e Isaac Moreno dejaron ver que su relación sigue en pie y más firme que nunca pues resulta que el apuesto modelo español estuvo apoyando a la atractiva conductora tapatía en la final de “La Casa de los Famosos México”, además, en redes sociales intercambiaron cariñosos mensajes en los que dejaron en evidencia los tiernos apodos con los que se refieren el uno al otro.

Fue a principios del pasado mes de mayo cuando se filtraron una serie de candentes fotografías con las que se destapó el romance entre Galilea Montijo e Isaac Moreno y en aquel entonces la conductora de “Hoy” les hizo frente a las polémicas que originaron las impactantes imágenes y aunque reconoció que estaba más que emocionada, también aclaró que todavía estaban en una etapa muy temprana de su relación, por lo que todavía no había nada serio.

La mediática pareja se volvió a dejar ver junta en "La Casa de los Famosos". Foto: IG: ipmoreno / galileamontijo

Tras aclarar su situación sentimental, Galilea Montijo no volvió a hablar al respecto y solo se enfocó en su trabajo como conductora en “Hoy” y en “La Casa de los Famosos” y debido a que el apuesto galán español no es muy cercano a los medios tampoco emitió ninguna declaración por lo que se llegó a pensar que su amorío no había llegado a buen puerto y hasta la tapatía fue relacionada con otros galanes.

Galilea Montijo e Isaac Moreno presumen sus tiernos apodos

Como se mencionó antes, Galilea Montijo e Isaac Moreno dejaron ver que su relación sigue vigente y más firme que nunca pues el apuesto galán español realizó una publicación en la que dejó ver que estuvo acompañando a su flamante novia en la Gran Final de “La Casa de los Famosos”, aunque cabe aclarar que, en las historias que difundió no se dejó ver junto a la entrañable conductora de “Hoy”, no obstante, en su post realizado en Instagram las cosas fueron completamente diferentes pues intercambiaron cariñosos mensajes.

En el post de Isaac Moreno en cuestión, el modelo presumió una foto junto a Manuel Turizo, quien hace un par de días tuvo una intervención en “La Casa de los Famosos”, sin embargo, el apuesto galán no escribió nada para acompañar su post y fue aquí donde Galilea Montijo entró en acción y dejó ver que se refiera a su novio como “mi niño”.

Galilea Montijo e Isaac Moreno intercambiaron cariñosos mensajes en Instagram. Foto: IG: ipmoreno

“Choooooo? Flipa, mi niño” escribió Galilea Montijo y acompañó su texto con un par de emojis de besos y de corazones, por su parte, Isaac Moreno no quiso quedarse atrás y minutos más tarde respondió el comentario de la presentadora de “Hoy” con un “Galilea, ¡flipa, mi niña! Moquitooooo”.

Como era de esperarse, este intercambio de mensajes entre Galilea Montijo e Isaac Moreno causó un gran furor entre los fans de ambas celebridades pues es la primera vez que se muestran así de cariñosos en público, lo cual, es una clara evidencia de que su romance ya se encuentra en una etapa mucho más sólida, sin embargo, se espera que, tal como ocurrió antes, sea la propia conductora de “Hoy” quien salga a hablar de su situación sentimental.