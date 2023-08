Aunque ya tenían repartidos los 4 mdp, Galilea Montijo dejó claro que no podían hacerlo, y esta fue la reacción de Poncho, Sergio, Nicola y Wendy

Este domingo 13 de agosto se vivió la gran final de “La Casa de los Famosos México”, en donde Wendy Guevara resultó ser la gran ganadora de esta primera temporada y aunque días pasados los 5 finalistas habían acordado en repartir el premio en partes iguales, los planes ya cambiaron por órdenes de la producción.

Y es que, hace algunos días, el team infierno habían llegado a un acuerdo, el cual no era del agrado de los seguidores de “La Casa de los Famosos México”, incluso, muchas personas fueron a gritarles a los finalistas que no lo hicieran, sin embargo, no fue hasta este domingo cuando Galilea Montijo, por órdenes de la producción les dejó claro que los 4 millones de pesos del ganador o ganadora no se podían compartir entre ellos mismos.

¿Qué le dijo Galilea a los finalistas de LCDLFMX?

Minutos antes de conocer el nombre del cuarto lugar de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo se enlazó con los finalistas para mostrarles tan solo un poco de la euforia que se vivía a las afueras del lugar en el que vivieron las últimas 10 semanas.

Al ver el fanatismo de la gente, los cuatro finalistas quedaron completamente sorprendidos pues no esperaban que el proyecto hubiera tenido el éxito tan arrollador que tuvo, luego de esto, Galilea Montijo dejó claro que el ganador o ganadora de esta primera temporada no podrá repartir su premio tal y como lo habían acordado días antes.

“Ese premio que ven ahí, que está dentro de ese maletín les quiero decirle que es único e irrepetible, y solamente tiene un solo ganador, es decir, un solo ganador, que esta noche, quién gane, quien se lleve el reconocimiento de 4 millones de pesos, que serán únicamente de esa persona, ese dinero no se puede repartir, quien esta noche gané será el único y total dueño, sin posibilidad de repartir…” dijo Galilea Montijo

Los rostros de los participantes cambiaron inmediatamente, pues no se esperaban que la producción les diera esa nueva regla a tan solo unos minutos de la gran final, y aunque algunos no estuvieron de acuerdo , pues con el acuerdo que tenían, todos los finalistas habían asegurado 1 millón de pesos pero la realidad es que no tuvieron más opción que acatar las reglas.

¿Cuál había sido el acuerdo del Team infierno?

Aunque hace algunos días, durante una de las visitas de Galilea Montijo a “La Casa de los famosos México”, la conductora cuestionó a los finalistas qué es lo que harían con los 4 mdp en caso de resultar ganadores, Poncho De Nigris expuso la idea de repartir ese premio, sin embargo, el único que estuvo de acuerdo con él fue Sergio Mayer.

Debido a lo anterior, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Nicola Porcella habían dicho que no estaban de acuerdo, sin embargo, ahora las cosas han cambiado, pues el Team infierno se ha puesto de acuerdo y han hecho un nuevo pacto.

Y es que, ahora además de los 4 mdp, uno de ellos ganará un viaje a Italia todo pagado, por lo que los finalistas se pusieron de acuerdo en que dicho viaje será para Emilio Osorio quien fue el quinto finalista de LCDLFMX.

Debido a lo anterior es que los otros 4 finalistas que permanezcan los dos últimos días de la competencia repartirán entre ellos el premio mayor, es decir, si el primer lugar ganará cuatro millones de pesos, éste deberá repartirlo con el segundo, tercer y cuarto lugar en partes iguales.

Es así como han decidido que los 5 finalistas tengan un premio, pues saben que la única forma de haber llegado a la final todos juntos fue con el gran trabajo en equipo que hicieron a lo largo de estas 10 semanas por lo que el repartir los premios creen que es lo más justo para todos.

Aunque el “team infierno”, sabe que la repartición del viaje y los 4 millones de pesos es algo justo para ellos, el público no opinó lo mismo, pues creen que tanto Sergio Mayer como Poncho Herrera fueron muy “listos” ya que saben que será o Wendy o Nicola quienes pueden ganar el primer lugar, por lo que con este nuevo pacto aseguran una buena cantidad de dinero.

