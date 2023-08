Ya pasó una semana de los Premios Miaw y muchos momentos se hicieron virales en TikTok y alguno en Instagram, pero quien se llevó la noche, por su coqueto y muy atrevido look vaquero, fue la influencer regiomontana Domelipa, esta joven con más de 60 millones de seguidores en TikTok dejó a todos con la boca abierta por su minitop en tono escarlata.

Bastaron solo dos fotos de Domelipa en Instagram para reventar esa red y tapizar su caja de comentarios con miles de palabras, alabando su belleza y fina sonrisa. Dome se lució esa noche con un atuendo vaquero, con unas mangas con tiras delgadas, una minifalda con brillantes estoperoles, unas botas de cuero escarlata, por debajo de las rodillas, y un coqueto sombrero vaquero.

Dome dejó a todos con la boca abierta. Foto: Instagram @domelipa

¿Cuántos años tiene Domelipa?

Para acompañar el look vaquero de Domelipa, el make up estuvo cargado en tonos naranja con detalles rojizos, un labial grueso al centro de los labios y fino a la comisura de los labios, unas cejas recargadas en un tono oscuro, pero finas a lo largo del rostro y una larga cabellera lacia en un color naranja tornasol. Sin duda, un look maravilloso para la reina del TikTok.

Domelipa es famosa en TikTok. Foto: Instagram @domelipa

Con este look, Domelipa ganó miles de seguidores en sus perfiles de Instagram y TikTok, donde casi todos sus videos se fueron al top de la red y del evento, donde se premiaron a celebridades como Wendy Guevara, por su participación en La Casa de los Famosos, la influencer Chingu Amiga, el gamer Mariana, el tiktokero Javien Ibarreche, entre otros famosos que dominan las redes sociales con su contenido de video o de streaming.

Dome gana millones al mes por su fama en las redes. Foto: Instagram @domelipa

