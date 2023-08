Sofía Rivera Torres defiende a la “Barby” Juárez por insultos de una fan: “Verlo ayuda a entenderlo”

La polémica ha sido una constante en “La Casa de los Famosos México” y a tan sólo unos días de que llegue a su fin los participantes siguen dando de qué hablar, esta vez fue Sofía Rivera Torres quien desató controversia al exhibir en redes sociales a una fanática del Team Infierno que insultó a Mariana “Barby” Juárez tras ser eliminada del reality show.

El pasado fin de semana la boxeadora se convirtió en la última integrante del Team Cielo en salir del programa, aunque el público consideraba que ya no habría más eliminados y celebraron el triunfo del Cuarto Infierno la dinámica dio un giro total cuando Galilea Montijo dio a conocer que un participante más saldría el próximo viernes 11 de agosto, lo que desató una ola de críticas en redes sociales donde una vez más acusaron de fraude al programa.

En medio de la incertidumbre surge una nueva controversia protagonizada por Sofía Rivera Torres, quien en redes sociales exhibió a una fanática cuyo video se hizo viral debido a que grita frente al televisor mientras lanza insultos a la "Barby" Juárez tras abandonar "La Casa de los Famosos México". “Eso pe**a, pa’ fuera cabr***. Órale con los del cielo, a la ch****da. ¡Eso! Era para afuera, bye, bye, adiós”, es escucha a la mujer mientras externa su apoyo a Wendy Guevara.

"Verlo ayuda a entenderlo. Grracias por grabar y exhibir a gente que insulta a personas que no conoce. A 'Barby' hoy te tocó ser insultada injustamente, en unos días tendrán un nuevo blanco. Ha sido realmente revelador éste experimento. ¿Cómo será la vida de esta señora? Mi empatía con ella", escribió la conductora defendiendo a la boxeadora.

Sofía Rivera Torres divide opiniones

Aunque la conductora intentó defender a la "Barby" Juárez y enviar un claro mensaje a quienes lanzan críticas a otros participantes del reality show, no evitó ser blanco de comentarios negativos en los que algunos internautas recordaron algunos de los polémicos momentos de los que fue parte durante su estancia en "La Casa de los Famosos México".

“El mismo nivel intelectual del programa de tu marino y el tal ‘Estaca’”, “Me acordé cuando insultaste injustamente a Mayer con ‘me la vas a pelar pin**e anciano’”, “Pero no hubiera sido tan satanizado desde que saliste, todo está mal desde que ya no estás en la fiesta, ¿verdad?”, “Cuanta lástima me da ver esto, vergüenza no porque todos los mexicanos somos así”, y “Sobre todo que no conocen bien al famosa para poder tener el derecho de hablar, pero ni así”, fueron algunos de los comentarios.

Sofía Rivera Torres defiende a la "Barby" Juárez. Foto: IG @barbyjuarez

