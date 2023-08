Alma Cero, Edwin Luna y Kim Flores: así fue la historia del polémico triángulo amoroso

Aunque han pasado más de 6 años de su polémica relación, esta semana Edwin Luna, Kim Flores y Alma Cero protagonizaron un nuevo escándalo, luego que el líder de La Trakalosa de Monterrey y su esposa decidieron dejar plantada a la producción del Programa Hoy al darse cuenta que la actriz y expareja sentimental del cantante también acudió a la emisión.

Y aunque Edwin Luna y Kim Flores hicieron una transmisión en vivo explicando que se sintieron incómodos también se le fueron con todo a Alma Cero asegurando que ella siempre habla mal de ellos, incluso la guatemalteca le pidió que “ya los soltara”, por su parte, la actriz tomó con humor las declaraciones y acciones de la polémica pareja.

Debido a lo anterior es que, tras esta nueva polémica, usuarios de redes sociales han defendido a Alma Cero pues aseguran que quienes siempre la han dañado han sido Kim y Edwin Luna, recordando así el triángulo amoroso en el que estuvieron involucrados hace algunos años.

¿Cómo fue el inicio de este triángulo amoroso?

Todo comenzó en el año 2014, cuando Edwin Luna y Alma Cero se conocieron en el programa “Sabadazo” en donde el cantante asistió con La trakalosa de Mty a una promoción mientras que ella trabajaba como conductora en dicha emisión de fin de semana, ahí se dio el flechazo.

“Empezamos a entablar una amistad para grabar una canción juntos. (…) Un día cantando en el programa falla mi micrófono, Alma me cambia el micrófono, me escucha cantar y terminando el programa me dice ‘oye amigo, fijate que quiero grabar una canción con un artista del regional mexicano y me gustó cuando escuché como cantabas, me gustaría cantar’; y yo le dije: ‘encantado, vamos a grabarla’”, recordó Edwin Luna en una entrevista

3 años de amor

Aunque en un inicio la relación comenzó como algo profesional, inmediatamente se dieron cuenta de la gran conexión que existía entre los dos, fue entonces que se dieron una oportunidad en el amor, pues ambos venían de relaciones que no funcionaron.

Edwin Luna y Alma Cero siempre estaban juntos e irradiaban amor, incluso ambos trabajaron juntos en videos de la Trakalosa de Monterrey y en sketches de la actriz, trataban siempre de pasar el mayor tiempo juntos posible.

Edwin siempre sorprendía a Alma con detalles que la terminaban enamorando cada vez más de él, como la vez que el cantante le llevó serenata a la actriz en pleno programa en vivo por motivo de su cumpleaños, Alma Cero al ver entrar a su novio enfundado con un traje de charro y dedicando una tierna canción no pudo y más y rompió en llanto.

Todo parecía ir de maravilla con ellos, como todas las parejas, pasaron también momentos complicados en relación, pues trascendió que habrían perdido a un bebé.

“Se sufrió de ambos lados, yo venía en un avión y al aterrizar recibo todos los mensajes de Alma y fue impactante, no te lo voy a negar”, dijo Edwin Luna en una entrevista

Llegaron al altar, en secreto

La relación se fortaleció y finalmente, en abril de 2017, Edwin compartió que estaba feliz por haberse casado con la actriz.

“Fue algo muy íntimo. Estuvimos nosotros dos solos con el juez, porque no queríamos que sí lo anunciamos empezaron con los chismes de siempre, que si íbamos a vender la nota, que si no era cierto y tanta cosa de las que nos han atacado en las revistas...pero pues ya tocó que nos vieran los anillos, que en realidad son los de nosotros porque todo fue tan rápido que alcanzaron a tenernos nuestras argollas y tenemos estas en representación”, dijo.

Anuncian su divorcio

En agosto de 2017, tan solo tres meses después de haberse casado, la pareja decidió separarse, Edwin explicó que aunque se seguían amando ya no podían seguir juntos pues sus vidas habían tomado rumbos diferentes.

“Sí nos separamos hace un poco más de un mes, pero quedamos como muy buenos amigos, nos seguimos mandando mensajes a diario”, contó el cantante en aquella ocasión.

¿Edwin Luna tiene un nuevo amor?

A pocos días de haber confirmado su separación de Alma Cero, el cantante se dejó ver muy feliz con una nueva y misteriosa mujer, pues ésta aparecía y presumía los detalles que el cantante tenía con ella en redes sociales pero al inicio no mostraba su rostro, por lo que los rumores de una infidelidad por parte de Edwin hacia su ex esposa no se hicieron esperar.

Debido a lo anterior, usuarios de redes sociales comenzaron a indagar más sobre quién sería el nuevo amor del líder de “La trakalosa de Monterrey”, fue entonces que se dio a conocer que se trataba de una modelo de origen guatemalteco llamada Kimberly Flores.

Y aunque en un principio Edwin Luna negó tener una relación con la guatemalteca, poco tiempo después el cantante y Kim Flores confirmaron su amor, dejándose ver juntos no solo en redes sociales sino también en eventos de prensa y en todos lados.

En 2018, luego de confirmar su relación anunciaron que estaban esperando a su primera hija, luego del nacimiento de la pequeña Giana, en el año 2019, la polémica pareja decidió contraer nupcias en Monterrey.

Alma Cero rompe el silencio y habla de la traición de Edwin Luna

Aunque fue en julio de 2019 cuando Edwin Luna y Kim Flores se casaron en Monterrey, unos meses antes, la actriz Alma Cero publicó un video, el cual posteriormente borró, sin embargo, en la grabación la también comediante se ve muy afectada todavía por la separación y la nueva relación del hombre que creía el amor de su vida.

En el material Cero compartió su sentir y dolor tras haber terminado la relación con Edwin Luna, además hizo revelaciones sobre la nueva pareja de su exmarido.

“No creo que haya sido culpa de Kim, las mujeres nos dejamos enamorar y creemos lo que queremos creer, yo no puedo juzgar a nadie...pero sí fue muy obvio que ella supo que se metía en un matrimonio y decidió luchar por quedarse con Edwin...bien dicen que por mujeres como ella pierdes maridos que no valen la pena mantener.”dijo Alma Cero en aquel entonces

Siguen su camino

Luego de toda esta polémica, Edwin Luna y Kim Flores siguieron su amor y aunque han estado involucrados en varias polémicas, han defendido su relación y su amor con uñas y dientes.

Por su parte, Alma Cero desde que terminó su matrimonio con el cantante ha estado involucrada en varias relaciones sentimentales, sin embargo, la actriz actualmente se encuentra soltera.