Rauw Alejandro lanza canción dedicada a Rosalía: "te digo adiós, que te vaya genial"

Rauw Alejandro, el famoso cantante puertorriqueño, sorprendió al mundo del entretenimiento luego de lanzar una nueva canción llamada "Hayami Hana", la cual es para su ex pareja Rosalía, cuya relación terminó abruptamente recientemente e incluso hubo rumores de infidelidad por parte de él, los cuales han sido negados incluso en este tema que dura más de 5 minutos.

Aún no se saben todos los detalles de su rompimiento. Foto: @rauwalejandro / Instagram.

Alejandro aborda su ruptura e incluso acusa que nadie sabe lo que en realidad pasó “Todos saben. Todos saben. Saben un carajo…”, se escucha en uno de los versos. E incluso agradece por lo que tuvieron: “Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo… Si los mejores días tú me ha regalao’... Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’…”

¿Por qué terminaron Rosalía y Rauw Alejandro?

No está claro cuándo Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación de tres años, pues incluso se habían comprometido a inicios de este 2023. Algunas explicaciones que se han sugerido incluyen la tensión de estar en el ojo público, la vida en común y desacuerdos en sus enfoques creativos, e incluso una presunta infidelidad. Aunque la pareja no ha explicado la razón exacta, han confirmado su ruptura.

En redes aseguran que hubo señales de que ya no eran novios. Foto: @rosalia.vt / Instagram.

La canción “Hayami Hana” al parecer es un medio por el cual Rauw expone su tristeza por el fin de su idilio y el título se traduce como “flor que no se marchita” en dicho idioma. Esto ha generado reacciones diversas en rede sociales, algunas en las que aseguran que no terminaron mal y otras en las que le achacan que fue culpa de él que todo terminara.

Parecía que su relación iba mejor que nunca, pues publicaron EP el 24 de marzo de 2023, titulado "RR". Este disco corto consta de tres temas: Beso, Vampiros y Promesa. Esto parecía ser un hito en su relación profesional, ya que lograron combinar elementos de música urbana, pop y flamenco, adornada con letras que evocan romanticismo y sensualidad, ante la aceptación se creyó que habría más por venir.

Sólo con el tiempo se sabrá qué pasó. Foto: @rosalia.vt / Instagram.

El último adiós entre Rauw Alejandro y Rosalía

La historia de amor entre Rosalía y Rauw Alejandro se inició en 2020, cuando colaboraron para “Tattoo Remix”. A lo largo de su relación, mostraron un amor profundo y compartieron numerosas imágenes y vídeos en las redes sociales, por lo que el anuncio de su rompimiento impactó a los fans de ambos e hubo algunos que creyeron que incluso se trataba de una estrategia de mercadotecnia. En la canción parece que Rauw se despide definitivamente al cantar: "Esta vez no te voy a parar... Te digo adiós que te vaya genial".

