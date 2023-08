Ni Breaking Bad ni Malcom, esta es la mejor serie de Bryan Cranston que puedes ver en Paramount Plus

"Your Honor" se destaca como una obra maestra televisiva y se muestra como la mejor serie protagonizada por Bryan Cranston en Paramount Plus. Cranston, famoso por sus papeles icónicos en "Breaking Bad" y "Malcolm in the Middle", brilla una vez más en este intenso drama legal. Su habilidad para interpretar personajes complejos y moralmente ambiguos se manifiesta de manera magistral en su papel como Michael Desiato, un respetado juez cuya vida da un giro escalofriante cuando su hijo comete un accidente fatal.

Bryan Cranston, un actor que dejó una huella imborrable como Walter White en "Breaking Bad" y como el cómico padre Hal en "Malcolm in the Middle", encuentra en "Your Honor" otro vehículo para demostrar su versatilidad y profundidad actoral. Su presencia en la serie aporta una autenticidad inigualable a la trama y su capacidad para sumergirse en los matices psicológicos de sus personajes.

Tapa de la serie "Your Honor". Foto: Showtime.

¿De qué trata la serie Your Honor?

La serie "Your Honor" se centra en la historia de Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans interpretado por Bryan Cranston. La trama da un giro dramático cuando el hijo de Michael, Adam, comete un accidente de atropello y fuga que resulta en la muerte de un joven motociclista. A medida que Michael investiga el incidente, descubre que el joven fallecido era el hijo de un peligroso gánster local. Ante el temor de que su hijo Adam sea incriminado y para proteger a su familia, Michael se ve inmerso en una red de mentiras, manipulaciones y decisiones éticamente cuestionables.

Bryan Cranston y

Hunter Doohan. Foto: Showtime.

La serie explora las complejidades de la moralidad y la justicia en situaciones extremas, mientras Michael se enfrenta a dilemas morales que desafían sus propias creencias y principios como juez. A medida que el encubrimiento se complica y las consecuencias se vuelven más graves, la serie explora las tensiones entre la lealtad familiar y la responsabilidad legal.

A lo largo de los episodios, "Your Honor" teje una trama llena de giros y revelaciones impactantes que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos mientras se adentran en un mundo de corrupción, traición y las consecuencias imprevistas de las decisiones desesperadas.

Ficha técnica de la serie Your Honor

Título: Your Honor

Género: Drama, Thriller

Creador: Peter Moffat

Elenco Principal:

Bryan Cranston como Michael Desiato

Hunter Doohan como Adam Desiato

Michael Stuhlbarg como Jimmy Baxter

Hope Davis como Gina Baxter

Carmen Ejogo como Lee Delamere

Isiah Whitlock Jr. como Charlie Figaro

Sofia Black-D'Elia como Frannie

País de Origen: Estados Unidos

Idioma: Inglés

Plataforma de Streaming: La serie se emitió originalmente en Showtime, pero también puede estar disponible en otros servicios de streaming como Paramount Plus.

